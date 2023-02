Warum beim Salzgitter-Check mitmachen? Volker Machura erklärt es

Salzgitter. Wie lebt es sich in Salzgitter? Das wollen wir in unserem Salzgitter-Check wissen. Einer, der bei der Umfrage mitgemacht hat, erzählt, warum.

Wer in Salzgitter kennt ihn nicht - den Mann mit der orangefarbenen Jacke und (meistens) einem großen Spendenscheck in der Hand: Volker Machura ist unermüdlich, wenn es darum geht, etwas für Kinder in Salzgitter zu tun. Der Vorsitzende von „Wir helfen Kindern“ war einer der ersten, von dem unsere Redaktion ein Feedback auf unseren großen Salzgitter-Check erhalten hat. „Mitgemacht“ – postete er gleich an dem Tag, an dem der erste Fragebogen des Salzgitter-Checks online gegangen war.

Warum macht Machura mit bei der Image-Analyse, die unsere Zeitung gemeinsam mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften erarbeitet hat? „Wenn mir schon die Möglichkeit geboten wird, meine Meinung zu Salzgitter zu sagen, mache ich da auch mit. Ich meckere nicht rum. Wenn ich etwas bewegen kann, mache ich das auch“, redet der 66-jährige Salzgitteraner wie gewohnt Klartext. Okay. Dann nutzen wir doch jetzt auch die Gelegenheit und reden kurz über Salzgitter.

Was schätzen Sie an Salzgitter?

Diesen enormen Zusammenhalt aller Salzgitteraner. Und dabei ist es ganz egal, um was für ein Projekt es geht…“

Wo gibt es Schwächen?

Wir haben Nachholbedarf bei der Geschwindigkeit von behördlichen Leistungen. Ich würde es gut finden, wenn die Stadt und die Gremien manchmal etwas prompter und unbürokratischer reagieren würden.

Wie sieht es mit der Infrastruktur aus?

Da sind wir gut aufgestellt. Bis auf das Thema Radwege. Es gibt Stellen, da muss man mit dem Auto fahren. Von Salzgitter-Bad nach Lobmachtersen zum Beispiel. Der Radweg bei Beinum zum Beispiel ist extrem gefährlich. Hinter Beinum aber gibt es dann nicht mal mehr einen.

Welchen Schatz bietet Salzgitter?

Den Salzgittersee und in Salzgitter-Bad den Rosengarten.

Wenn auch Sie beim zweiten Teil unserer großen Umfrage noch dabei sein möchten, sollten Sie einen Termin im Auge behalten: Am Sonntag, 5. Februar, 23.59 Uhr, schließen wir die Umfrage. Danach beginnt die Auswertung. Hier kommen Sie zur Umfrage. Alles, was Sie dann noch benötigen, ist ein wenig Zeit – etwa 12 bis 15 Minuten. Und wenn Sie mögen, können Sie auch Gutscheine gewinnen. Jeweils fünf Amazon- und Konzertkassen-Gutscheine im Wert von je 50 Euro. Machen Sie mit! Hier geht es zur Umfrage.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de