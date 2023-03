Warum entscheidet sich eine junge Familie für ein Haus in Thiede? Wie lebt es sich in der Ost-Siedlung in Salzgitter-Bad? Und wie bewertet ein Makler die Situation in der Stadt?

Salzgitter-Check: Was macht das Wohnen in Salzgitter aus?

Salzgitter-Check: Was macht das Wohnen in Salzgitter aus?

Salzgitter-Check Die große Umfrage zeigt: So wohnt es sich in Salzgitter

Wie wohnen die Salzgitteraner? Sind sie zufrieden mit ihrem Viertel? Wie ist das mit Bauland – gibt es genug? Fragen über Fragen, die wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in unserem Salzgitter-Check gestellt haben.

Nachdem wir Ihnen in den vergangenen Wochen die Ergebnisse zum Themenkomplex Innenstadt und Einkaufen vorgestellt haben, starten wir nun mit dem Bereich Wohnen. Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen zunächst die wichtigsten Ergebnisse der Image-Analyse, die wir in Zusammenarbeit mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften erstellt haben. In den nächsten Wochen folgen dann Berichte, Reportagen und Interviews rund ums Thema Wohnen.

Die Ergebnisse zum Thema Wohnen. Foto: Jürgen Runo

Wie lebt es sich in den Neubaugebieten? Wie ist das mit der Nachbarschaft in einer Stadt, in der Menschen aus so viele Nationen leben? Weil in der Befragung viele Menschen der Integrationsarbeit keine gute Note geben, haken wir nach: Was wünschen sich die Menschen? Und: Warum eigentlich möchte eine Mehrheit offenbar nicht in einem multikulturellen Stadtteil leben?

Auch auffällig: Viele der Befragten bemängeln, dass es zu wenig Baugrund gibt. Wir schauen uns die Situation an. Wo gibt es Bauplätze? Können sich insbesondere junge Familien einen Hausbau überhaupt noch leisten? Fragen über Fragen… Im großen Salzgitter-Check gibt es Antworten.

Lesen Sie auch zum Thema:

„Turm der Arbeit“ in Lebenstedt – Pro und Contra zum Standort

Sollte das Stadtmonument noch in Salzgitters City stehen?

Hier stehen Flächen in der City von Salzgitter-Bad leer

City in Salzgitter-Bad – Zukunft als Gastro-Hotspot?

Das sind die 37 Leerstände in Lebenstedts Innenstadt

Shoppen in Salzgitters Innenstädten? Dafür gibt´s miese Noten

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de