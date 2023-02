Das sind die 37 Leerstände in Lebenstedts Innenstadt

Die Fußgängerzone von Lebenstedt ist beim Salzgitter-Checkglatt durchgefallen. Die Schulnote 4,53 gab es von den Befragten. In der ersten Welle der großen Online-Umfrage hatte unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften mehr als 1000 Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner befragt. Darin ging es unter anderem um die Themen Innenstädte/Einkaufen.

Wir haben uns in Lebenstedts Innenstadt genau umgesehen – und genau 37 Leerstände gezählt

Die schlechte Bewertung der Innenstadt liegt auch an den vielen Leerständen. Daher haben wir uns einmal genau in Lebenstedts City umgesehen und die Leerstände für Sie notiert. Hier unsere Bestandsaufnahme. Leerstände gibt es: 14 Mal in den Blumentriften, 7 Mal im Fischzug, 5 Mal in der Chemnitzer Straße, 5 Mal an der Albert-Schweitzer-Straße, 5 Mal an der Berliner Straße, 2 Mal in der Creteil-Passage und einmal an der Joachim-Campe-Straße. Insgesamt 37 Ladenflächen stehen in der Leben-stedter Innenstadt leer.

Unsere Umfrage war in dieser Hinsicht eindeutig: Kaum ein Salzgitteraner findet die Lebenstedter Fußgängerzone attraktiv, und die wenigsten kaufen gerne dort ein. Teilweise schon jahrelang findet sich für einige Flächen kein Nachmieter. An einigen Adressen in den Blumentriften ist zum Beispiel in Teilen seit dem Neubau des Geschäftshauses noch nicht ein einziges Mal ein Mieter eingezogen.

Sie kennen einen weiteren Leerstand? Mailen Sie uns die Informationen

Wir haben uns ausführlich in der Innenstadt umgeschaut und den Bestand aufgenommen. Sie vermissen einen Leerstand? Dann mailen Sie uns gerne an redaktion.salzgitter@funkemedien.de

Hier sehen Sie eine Übersicht der Leerstände. Sie können jeden einzelnen Leerstand anklicken – und sehen dann die entsprechenden Informationen. Eine Übersicht über die Leerstände in Salzgitter-Bad veröffentlichen wir in der nächsten Woche.

Lesen Sie auch zum Thema:

Beim Salzgitter-Check zählt Ihre Meinung – So sind Sie dabei

Salzgitter-Check- Mehr als 1000 Menschen beantworten Fragebogen

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de