Neueste Trends rund um E-Bikes: Dieses Wochenende in Braunschweig

Braunschweig. Die Messe „Faszination E-Bike“ wird jetzt an zwei Tagen in der Milleniumhalle präsentiert. Wer will, kann dort sofort zum Messepreis zuschlagen.

Händler Björn Nause von „e-motion e-Bike-Welt“ in Braunschweig zeigt ein Modell aus der breiten Palette unterschiedlichster Lastenräder, die derzeit am E-Bike-Markt voll im Trend liegen.

Das Interesse an E-Bikes ist ungebrochen groß. Schon am Samstagvormittag informierten sich viele Besucher auf der Messe „Faszination E-Bike“ in der Milleniumhalle am Madamenweg in Braunschweig. Mehr als 50 Aussteller – die meisten aus Braunschweig und dem Umland – präsentieren Modelle von mehr als 70 Hersteller.

Die Lieferschwierigkeiten, die noch bis Anfang 2022 zu langen Wartezeiten auf E-Bikes geführt hatten, seien vorbei, sagt Björn Nause, Standortleiter von „e-motion e-Bike-Welt“ in Braunschweig. „Die Container aus Fernost sind inzwischen angekommen – die Lager sind voll, die Saison kann kommen.“ Sobald die Temperaturen in den nächsten Wochen zweistellig werden, geht es richtig los.

Lastenräder und Light-E-Bikes werden stark nachgefragt

Und was liegt im Trend? „Bei uns sind es ganz stark die Lastenräder“, so Nause. Immer mehr Familien mit Kindern tauschen ihm zufolge das Zweitauto gegen ein Lastenrad, gerade dort, wo Parkplätze rar sind. Allerdings braucht man natürlich auch fürs Lastenrad einen ebenerdigen, sicheren Stellplatz. Übrigens: Damit das Einkaufen mit Lastenrad bequemer wird, richtet die Stadtverwaltung in der Braunschweiger Innenstadt mehrere Lastenrad-Parkplätze ein. Die erste Abstellanlage ist kürzlich am Marstall entstanden.

Zurück zu Björn Nause: Stark nachgefragt seien auch Light-E-Bikes, also leichte Modelle, sagt er. Kein Wunder: E-Bikes sind durch Motor und Akku von Natur einige Kilogramm schwerer als „normale“ Fahrräder. Mal eben das Rad ein paar Stufen rauf oder runter tragen – bei vielen Modellen ist das kein Kinderspiel.

Preislich findet man auf der Messe eine große Spanne. Nach oben hin ist bei E-Bikes im Grunde alles offen. Und wo geht’s los? „Für ein solides Alltagsrad, das nicht gleich Ausfälle hat, sollte man schon 3500 Euro rechnen“, erläutert Nause. Ihm zufolge werden auch zunehmend Leasingverträge abgeschlossen. „Immer mehr Arbeitgeber bieten das an“, sagt er. Die Arbeitnehmer beteiligen sich über eine Gehaltsumwandlung an den Kosten und sparen gegenüber dem Privatkauf. „Das macht bis zu 40 Prozent aus.“

Auf den ersten Blick ungewöhnlich: Michael Konrad auf einem Streetstepper, der im Stehen angetrieben wird – im Sinne einer ergonomischen Körperhaltung. Er nutzt ihn wie ein Alltagsrad. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Unterwegs mit dem Streetstepper: Ohne Motor, ohne Sattel, ohne Pedale

Wie immer können die Messebesucher vor Ort viele Räder testen und kaufen, oft zu besonderen Messepreisen. Und wer genau hinschaut, findet sogar das eine oder andere Gefährt ohne Elektroantrieb – auch das ist erlaubt. Michael Konrad aus Braunschweig präsentiert zum Beispiel einen Streetstepper: Sieht fast aus wie ein Fahrrad, hat aber weder Sattel noch Pedale. Stattdessen sind rechts und links zwei „Trittbretter“ angebracht, so dass man ähnlich wie beim Stepper im Fitnessstudio einfach auf und ab tritt und damit das Rad antreibt.

Der Streetstepper sei ein Fitnessgerät, erläutert Konrad – eines, das Stöße auf die Wirbelsäule vermeide und auch durch die aufrechte Haltung beim „Fahren“ sehr gut für den Körper sei. Erfunden hat das der Schweizer Martin Buchberger, der einst das Mountainbiken aufgrund von Rückenproblemen aufgeben musste.

Vorträge auf der Messe informieren rund um Technik und richtige Nutzung

Wer sich ganz genau informieren will, kann auf der Messe mehrere Vorträge besuchen. Man bekommt dann Antworten auf Fragen wie diese: Welchen Akku brauche ich überhaupt? Vom Serienrad bis zur Maßanfertigung – worauf muss ich beim Kauf achten? Wie funktioniert das Jobleasing fürs E-Bike? Welcher Sattel ist der richtige? ...

Geöffnet ist Samstag und Sonntag, 4. und 5. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 10 Euro, Jugendliche zahlen die Hälfte, Kinder zahlen keinen Eintritt. Weitere Informationen: www.faszination-e-bike.de. Organisiert wird die „Faszination E-Bike“ von Move-Messen in Wolfsburg.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de