Internet Meme-Frisur: Der Edgar Taper Fade

„Ohne Edgar Taper Fade kann ich ihn nicht ernst nehmen“, schrieb ich in einen Kommentar bei Instagram, vergaß es, lachte später versehentlich über meinen eigenen Witz. Darüber berichtete ich in der Kolumne vergangene Woche. Die Erklärung: Bei dem, was als Edgar Taper Fade kursiert, handelt es sich um eine Frisur. Die sieht, ich drücke es diplomatisch aus, ungewöhnlich aus. Andere finden schlimmere Begriffe.

Zu sehen ist das Ganze bei TikTok oder Instagram im Account „@wizdomblendz“. Das ist ein Friseur aus der Schweiz, ein cooler Typ und augenscheinlich echt fähig. Und zu dem kam ein junger Mann, der jene Frisur wünschte. Die Kommentare sind mal wieder köstlich, der Kunde könnte einem leidtun, aber es gibt mittlerweile so viele Videos von ihm, dass er den Ruhm zu genießen scheint. Die Frisur sieht nun aber wirklich so bekloppt aus. Edgar-Videos gehen unheimlich viral, Friseur und Kunde bekommen viel Aufmerksamkeit, das Internet viele Memes und Wortspiele. Irgendwie ja auch nett, wenn alle so profitieren.

