Braunschweig. Ich suche derzeit locker nach einer neuen Bleibe. Und dabei gibt es einen Aspekt, der mich ganz besonders aufregt: Dümmliche Reime.

Eine derzeit häufige Suchanfrage meiner Person ist derzeit so ungefähr „Wohnung Mieten Braunschweig“. Google spuckt dann die üblichen Portale aus, in denen Immobilien angeboten werden, ich gebe vielleicht noch ein paar Filter an und die Reise beginnt. Dabei habe ich diverse Kriterien. Ausstattung, Preis, Lage und so weiter. Der erste „Touchpoint“ aber ist die Überschrift der Anzeige. „3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Innenstadt“. Mag ich. Geht auch weniger konkret: „Schöne, moderne 3-Zimmer-Wohnung“. Ist okay. Und meinetwegen auch „Wohnung in zentraler Lage“ oder sowas. Alles gut. Spricht mich das Bild an, klicke ich.