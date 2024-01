Braunschweig. Ab und zu nutzt unser Autor eine Funktion auf seinem Smartphone, die er eigentlich auch für sein Gehirn ganz gerne hätte.

Meine Morgenroutine ist ungesund: Aufstehen, kurz ins Bad, dann Küche, Kippe, Kaffee. Sobald Kaffee fertig und Kippe an, nehme ich das Smartphone in die Hand und sehe mich konfrontiert mit einem üblen Wust an Benachrichtigungen. News-Apps, die mir ihre Themen andienen, ungelesene WhatsApp-Nachrichten, verpasste Wecker, neue Youtube-Videos, Instagram. Am schlimmsten ist Linkedin, ohnehin ein Hort des Grauens, das statt konkreter Notifications nur unmotiviert „Updates, die Sie verpasst haben“ schickt. Schaue ich nach, sehe ich: Ist schon okay, dass ich die verpasst habe. Sind so banal und irrelevant wie eh das Meiste in diesem Netzwerk.