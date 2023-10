Geldautomatensprengung in Grasleben: Gebäude stark beschädigt

Grasleben In der Bahnhofstraße hat es in der Nacht einen lauten Knall gegeben. Der Geldautomat ist zerstört, und Teile des Gebäudes sind hin.

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte in einer Filiale der Landessparkasse in der Bahnhofstraße in Grasleben einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei wurde dadurch auch das Gebäude massiv beschädigt.

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Montag in der Bahnhofstraße in Grasleben. Foto: Polizei Braunschweig / FMN

Laut Zeugenaussagen flüchteten mehrere Personen nach der Tat, die gegen zwei Uhr stattfand, aus der Bank und setzten sich mit einem Pkw in Richtung A2 ab. Zum Aufenthalt der Täter und zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig hat die Ermittlungen übernommen und die polizeilichen Sofortmaßnahmen eingeleitet.

red

