Osterode. Im Harz wütet ein Unwetter mit anhaltendem Regen und Sturmböen. Die Feuerwehr Barbis hat bis 18 Uhr zwei umgestürzte Bäume beseitigt.

Das Polizeikommissariat in Bad Lauterberg und die Freiwillige Feuerwehr Barbis berichten von zwei umgestürzten Bäumen, die im Laufe des Donnerstags Einsätze ausgelöst haben: einer an der Zollbrücke in Barbis und der andere an der Freundschaftsbrücke zwischen Barbis und Bad Lauterberg. Die Feuerwehrkräfte beseitigten demnach beide Bäume.

Außerdem ist die Polizei Bad Lauterberg am Donnerstag gegen 12 Uhr an der B27 zwischen Bad Lauterberg und Braunlage im Einsatz gewesen. Dort war die Straße von Wasser überspült. Die Polizei hat die betroffene Stelle abgesichert, bis die Straßenmeisterei eintraf, die entsprechende Verkehrsschilder aufstellte, um Verkehrsteilnehmer zu warnen, so die Polizei. Die Bundesstraße musste nicht gesperrt werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auf seiner Warnseite eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen veröffentlicht. Auch Warnapps wie Katwarn schlugen an.

Unwetterwarnung für den Harz: Dauerregen hält mehrere Tage lang an

Betroffen ist laut Warnmeldung vom Mittwoch der westliche Harz von Goslar über den Oberharz bis zum Altkreis Osterode. Demnach kommt es ab Mittwochabend bis zum späten Samstagabend, 20. bis 23. Dezember 2023, mit Unterbrechungen zu dem langanhaltenden Regen.

Es werden Niederschlagsmengen von 60 bis 90 Litern und mehr pro Quadratmeter erwartet. Da die Böden verbreitet tiefreichend gesättigt seien, bestehe die Gefahr eines vermehrten Oberflächenabflusses.

Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich, so der DWD. Es könnten zum Beispiel Erdrutsche auftreten.

Der Wetterdienst empfiehlt, alle Fenster und Türen zu schließen. Weitere Details gibt es auch auf www.hochwasserzentralen.de.

Update am Donnerstag: Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen

Zusätzlich werden ab Donnerstag gegen 10 Uhr bis etwa 8 Uhr am Freitagmorgen schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 90 Kilometer pro Stunde erwartet.

„In Schauernähe muss mit orkanartigen Böen um 105 km/h gerechnet werden“, warnt der DWD am Donnerstag und empfiehlt, auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände zu achten.

