Braunschweig. Die Elm-Zufahrtsstraßen sind dicht, die Brockenbahn fährt nicht. Braunschweigs Weihnachtsmarkt bleibt vorerst geöffnet. So sind die Aussichten.

Die Vorweihnachtszeit geht mit Sturm und viel Regen zu Ende, dafür sorgt Sturmtief „Zoltan“. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis Freitagmorgen vor schweren Sturmböen in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Der Wind könne Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h aufnehmen – er kommt anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. „In Schauernähe muss mit orkanartigen Böen um 105 km/h gerechnet werden“, heißt es vom DWD weiter. Die Experten warnen vor herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder anderen Gegenständen. Für den Harz gilt zudem eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen.

Sturmtief „Zoltan“ bringt somit Einschränkungen in einigen Teilen Niedersachsens mit sich: So fahren Fähren an der Küste nicht, zudem bleiben einige Weihnachtsmärkte geschlossen. Ein sicheres Erleben des Weihnachtsmarktes sei unmöglich, hieß es beispielsweise aus Bremerhaven.

Offenbar gab es aufgrund der Wetterlage auch die Überlegung, ob der Weihnachtsmarkt in Braunschweig geschlossen werden muss. Wie eine Sprecherin des Braunschweiger Stadtmarketings unserer Zeitung am Mittag gegenüber erklärte, sei eine vorzeitige Schließung aber derzeit nicht geplant. Man beobachte die Wetterlage jedoch weiter und werde gegebenenfalls kurzfristig reagieren.

Es gibt weitere Einschränkungen im Braunschweiger Land und darüber hinaus:

Der Elm ist seit 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Wie der Landkreis Helmstedt mitteilt, bleiben die Zufahrtsstraßen voraussichtlich bis Samstag, 12 Uhr, dicht. Über die Freigabe werde entsprechend informiert.

ist seit 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Wie der Landkreis Helmstedt mitteilt, bleiben die Zufahrtsstraßen voraussichtlich bis Samstag, 12 Uhr, dicht. Über die Freigabe werde entsprechend informiert. „Wen es trotz Wind und Regen vor die Tür zieht, sollte Waldgebiete und die Nähe zu Bäumen meiden“, sagte ein Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Es könnten jederzeit Äste herabfallen und Baumkronen auseinanderbrechen. Wegen des aufgeweichten Bodens könnten auch ganze Bäume umstürzen. Das gelte auch für die Tage nach dem Sturm. In Hannover beispielsweise sollten die Parks und der Stadtwald am Donnerstag geschlossen bleiben.

Die Harzer Schmalspurbahnen haben den Zugverkehr zum Brocken wegen des stürmischen Wetters eingestellt. Am Donnerstag ruhe der Verkehr zwischen Schierke und dem Brockengipfel, teilte ein HSB-Sprecher mit. Auf dem übrigen Streckennetz sollen die Züge planmäßig fahren.

Blick auf den Brockenbahnhof: Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH hat den Betrieb zum Brocken vorübergehend eingestellt. Wegen einer amtlichen Unwetterwarnung fahren keine Züge auf den Brocken. © DPA Images | Matthias Bein

Sturmtief „Zoltan“ – so ist die Lage an der Nordseeküste

Der Schulunterricht in Bremerhaven fällt wegen des Sturmtiefs „Zoltan“ am Freitag aus. Es werde lediglich ein Betreuungsangebot geben, teilte die Seestadt am Donnerstag mit. Eltern wurden zudem gebeten, ihre Kinder sicherheitshalber in die Schulen zu bringen und wieder abzuholen, vor allem bei Grundschulkindern.

Auch Besuchern der Insel Norderney macht das Unwetter einen Strich durch die Rechnung. Die Fähren von und zu der Insel fallen von Donnerstagnachmittag ab 16.45 Uhr bis Freitagfrüh aus.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat Sturmfluten für Elbe, Weser und Ems in Norddeutschland vorhergesagt. Der Höhepunkt könnte am frühen Freitagvormittag erreicht werden, wie das Bundesamt mitteilte. Die für die Nordseeküste und Flüsse erwartete Sturmflut am Donnerstagabend habe das Potenzial, auf das Niveau einer schweren Sturmflut zu steigen, sagte Jennifer Brauch von den BSH-Vorhersagediensten für Nord- und Ostsee. Für die Nordseeküste wurden am Donnerstagvormittag Wasserstände erwartet, die 1,5 bis 2,0 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen werden. Im Elbe- und Wesergebiet sollten sie auf 2,0 bis 2,5 Meter über das mittlere Hochwasser klettern. Ab einem Wasserstand von 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser gilt eine schwere Sturmflut.

Strandspaziergänger trotzen dem Wind auf der Insel Wangerooge. © DPA Images | Peter Kuchenbuch-Hanken

Für Freitagvormittag werden in den Flüssen Elbe, Weser und Ems die Wasserstände zwischen 8 und 12 Uhr voraussichtlich auf mehr als 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen, wie das BSH am Donnerstag mitteilte. Eine amtliche Warnung vor einer schweren Sturmflut sei das jedoch noch nicht, sagte Jennifer Brauch von den BSH-Vorhersagediensten für Nord- und Ostsee. Die werde erst gegen Mitternacht herausgegeben, wenn die für Donnerstagabend erwartete Sturmflut durch ist.

Hintergrund ist, dass der Wind derzeit gleichbleibend aus einer Richtung stark weht und damit das Wasser an der Nordseeküste aufstaut. Schwere Stürme sind für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich, sagte Meteorologin Mareike Pohling vom Deutschen Wetterdienst. „Es ist keine Alltagslage, aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man ein Sturmtief im Winter hat.“In Hannover sollten die Parks und der Stadtwald am Donnerstag geschlossen bleiben.

Wetter-Aussichten: So soll es am Freitag weitergehen

Auch der Freitag gestaltet sich weiterhin stürmisch, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Für die Nord- und Ostseeküsten werden für den Freitagvormittag Böen mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 110 Kilometern pro Stunde vorhergesagt, auch noch stärkere Orkanböen sind möglich. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte für Freitagvormittag für Elbe, Weser und Ems in Norddeutschland vor schweren Sturmfluten. Betroffen sind laut Mitteilung Hamburg, Bremen und Niedersachsen.

Auch dem Rest des Landes macht Sturmtief „Zoltan“ weiterhin zu schaffen. Zwar schwächt sich dort der Wind am Freitag zunächst ab, er frischt jedoch bereits in der zweiten Tageshälfte wieder auf. Dann weht er verbreitet mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 75 Stundenkilometern, in exponierten Lagen der Mittelgebirge und im nördlichen Binnenland wird es noch stürmischer.

Mit Temperaturen zwischen vier und elf Grad ist es dabei recht mild. Die kühlsten Werte werden für den Nordosten erwartet, dort bleibt es überwiegend trocken. In den anderen Landesteilen regnet es häufig. So wird für den Harz und das Allgäu bis zum Sonntag Dauerregen mit Mengen teils über 100 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Weihnachtliches Weiß ist dagegen selten. So schneit es in den Alpen oberhalb von 1000 bis 1200 Meter mitunter kräftig, das Gleiche gilt für das Erzgebirge und das östliche Mittelgebirge oberhalb von etwa 400 bis 800 Meter. In der Nacht auf Samstag kann es im Nordosten auch bis in tiefe Lagen etwas schneien.

Mit trübem Wetter und milden Temperaturen geht es weiter in Richtung Heiligabend. Im Nordosten ist es am Samstag zwar wolkig, aber meist trocken. Ansonsten präsentiert sich das Wetter regnerisch, in den Hochlagen der östlichen und südöstlichen Mittelgebirge kann Schnee fallen. Vor allem in der Südwesthälfte weht der Wind mit starken bis stürmischen Böen.

„In der Nacht auf Heiligabend kann es von Sachsen über Brandenburg bis ins östliche Schleswig-Holstein auch bis in tiefe Lagen für ein paar Zentimeter Schnee reichen“, kündigte der Meteorologe Sebastian Altnau an. Lange bleiben wird er jedoch nicht, die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 6 und 13 Grad. Auch an Heiligabend dominieren die Wolken, wobei es immer wieder regnen wird. Dazu bleibt es vielfach windig bis stürmisch. Hoffnung auf besseres Wetter während der Weihnachtsfeiertage gibt es für den Süden. Dort lässt sich dann die Sonne zeitweise blicken. Vor allem über der Mitte und im Norden bleibt es weiterhin unbeständig.

dpa/red