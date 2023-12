Neuhof. Feuer in Neuhof: Aus unbekannten Gründen sind Heuballen in Brand geraten. Vier Feuerwehren sind vor Ort, der Einsatz läuft noch.

Brennende Heuballen sorgten für einen länderübergreifenden Einsatz der Feuerwehr im Südharz. Gegen 21.45 Uhr wurden am Abend des 18. Dezember um 21.45 Uhr die Mitglieder der Freiwilligen FeuerwehrNeuhof in die Harzstraße gerufen. Wie Feuerwehr-Sprecher Dennis Klinke mitteilt, brannte eine größere Anzahl von Rundballen brannte an der Verbindungstraße in Richtung Klettenberg. Vorsorglich wurde durch den Einsatzleiter die auch Ortsfeuerwehr Bad Sachsa nachalarmiert. „Die Löscharbeiten beschränkten sich auf das Ablöschen von kleinen Glutnestern auf einer Wiese“, erklärt Klinke.

Brand im Südharz: Feuerwehren werden auch aus Thüringen gerufen

Da sich die Einsatzstelle hinter der Landesgrenze zu Thüringen befand, wurde über die Leitstelle Nordhausen nach Absprache mit der Wehrleitung der Gemeinde Hohenstein die zuständigen Ortsfeuerwehren aus Klettenberg und Branderode alarmiert.

Die Einsatzstelle befindet sich direkt an der Verbindungsstraße zwischen Neuhof und Branderode. © Feuerwehr Neuhof | Dennis Klinke

Nach der Übergabe der Einsatzstelle konnten die Feuerwehren aus Bad Sachsa und Neuhof wieder einrücken. Gegen 0.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. „Die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Gemeinde Hohenstein befinden sich derzeit noch im Einsatz“, beschreibt Dennis Klinke

Polizei aus Bad Lauterberg und Nordhausen ist beim Feuer in Neuhf vor Ort

Die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet von Bad Sachsa waren mit 34 Einsatzkräften vor Ort, außerdem je ein Streifenwagen der Polizei aus Bad Lauterberg und Nordhausen.

Blick auf den Brand im Südharz in der Nacht. © Feuerwehr Neuhof | Dennis Klinke

Für die Einsatzkräfte im Südharz ist es der zweite Brand von Strohballen innerhalb weniger Tage. Erst am 14. Dezember hatten Strohballen in der Feldflur bei Wiedigshof aus bislang unbekannten Gründen gebrannt.

