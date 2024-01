Gifhorn. Einer Frau fiel dies am Neujahrstag auf. In Isenbüttel beschädigten Unbekannte die Glasscheibe der Bundeshaltestelle am Triftweg.

Zum Jahreswechsel hat es in Gifhorn und Isenbüttel Sachbeschädigungen gegeben: In Isenbüttel zerstörten Unbekannte die Glasscheibe einer Bushaltestelle am Triftweg. Eine Anwohnerin meldete dies am Nachmittag des Neujahrstages bei der Polizei Meine. Bei der Polizei in Gifhorn meldete sich, an Neujahr gegen Mittag, ebenfalls eine Hinweisgeberin. Sie hatte beim Amtsgericht einen Brief einwerfen wollen. Der Briefkasten war jedoch beschädigt, die Klappe stand offen. Die Beamten stellen fest, dass in den Briefkasten augenscheinlich ein gezündeter Böller eingeworfen wurde. Dies führte zu erheblichen Beschädigungen.

Zu den jeweils eingeleiteten Strafverfahren sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zur beschädigten Bushaltestelle nimmt die Polizei Isenbüttel unter (05374) 95501-0 entgegen, Hinweise zum Briefkasten am Amtsgericht die Polizei Gifhorn unter (05371) 9800.

red