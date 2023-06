Braunschweig: „Cosplay-Convention“ kommt in die Schloss-Arkaden

Braunschweig. Kostümierte „Cosplayer“ aus der Anime- und Manga-Welt treten am Freitag und Samstag in den Braunschweiger Schloss-Arkaden auf. Mehr zum Programm.

Beim „Cosplay“ tauchen (Hobby-)Künstlerinnen und -Künstler mit selbst gemachten Kostümen in die magische Welt japanischer Anime- und Manga-Serien ein. Auch Kostüme von US-amerikanischen Comic-Helden oder Videospielfiguren sind beliebt. Zu einer großen „Cosplay Convention“ (zu Deutsch: „Kostümspiel-Zusammenkunft“) kommt es nun von Freitag, 16. Juni, bis Samstag, 17. Juni, in den Braunschweiger Schloss-Arkaden.

Bei der Zusammenkunft mit dem Namen „Schloss-Arkaden Magie“ erwartet Cosplay-Fans unter anderem ein Wettbewerb für die besten Kostüme. Dazu kommen Ausstellungs-, Zeichnungs- und Fan-Artikel-Stände sowie professionell kostümierte Darsteller („Walking Acts“) aus dem „Star Wars“- und dem „Transformers“-Universum.

„Figuren aus dem Filmuniversium „Transformers“ sind auch in Braunschweig als Fotomotive am Start. Foto: ECE Centermanagement

Bekannte Cosplayer und Synchronsprecher treten in Braunschweig auf

Neben den zahlreichen kostümierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Wettbewerbs sind auf der Bühne unter anderem bekannte Cosplayer wie „Jumeira“ oder „Ashlas Workshop“ zu sehen. Auch der Braunschweiger Synchronsprecher Marios Gavrilis, bekannt aus Videospielen wie „Gotham Knights“ oder Animes wie „Attack on Titan“ oder „One Piece“ tritt auf. „Ich freue mich sehr, erstmalig die Cosplay Convention in Braunschweig in den Schloss-Arkaden begrüßen zu dürfen“, so Schloss-Arkaden-Managerin Katrin Brangs. Anlässlich der 14. Braunschweiger Kulturnacht am kommenden Wochenende wolle das Einkaufs-Center mit einem Veranstaltung aus der Popkultur seinen Beitrag für das kulturelle Treiben in der Stadt leisten, so Brangs weiter.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 13 Uhr und endet um 20 Uhr. Am Samstag geht es von 10.15 Uhr bis 20 Uhr weiter. Einige Programmpunkte, etwa die Auftritte der drei oben genannten Künstlerinnen und Künstler, sind an beiden Tagen zu erleben.

Was ist eigentlich Cosplay?

Als „Cosplay“ bezeichnen Fans das Sich-Verkleiden als Figuren aus japanischen Anime- (Zeichentrick) oder Manga-Serien (japanisches Pendant zum Comic), aber auch Video-Spielen und Spielfilmen. Auch die Verkleidungen, die an US-amerikanische Comics wie „Batman“ oder „Spider-Man“ angelehnt sind, fallen darunter. Das Wort „Cosplay“ ist ein englisches Kofferwort aus den Begriffen „Costume“ und „play“, also „Kostümspiel“. Dabei nähen die Beteiligten nicht bloß ihre Kostüme selbst, sondern sorgen durch Schminke oder selbstgebastelte Accessoires für eine möglichst beeindruckende Hommage an die Originalfigur. Beliebte Figuren sind etwa die Magierin „Sailor Moon“ oder der Pirat „Monkey D. Ruffy“ aus der Anime-Serie „One Piece“. Als eine der größten Zusammenkünfte der Cosplayer im deutschsprachigen Raum gilt die „Dokomi“ in Düsseldorf, laut eigenen Angaben mit über 75.000 Besuchern im Jahr 2022.

