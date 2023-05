Kulturnacht in Braunschweig: Jetzt schon vormerken!

Nach vierjähriger Pause findet bald wieder die Braunschweiger Kulturnacht statt. Am Samstag, 17. Juni, präsentieren ab 18 Uhr mehr als 2500 Künstlerinnen und Künstler ein buntes Programm und zeigen, was die Kunst- und Kulturszene in Braunschweig und der Region zu bieten hat. In der Innenstadt und den angrenzenden Stadtteilen soll auf Open-Air Bühnen und in zahlreichen Veranstaltungsräumen jede Menge zu erleben sein – wie immer mit freiem Eintritt.

Das Programm ist noch nicht öffentlich, aber ab Mittwoch, 17. Mai, ist bereits der Kulturnacht-Pin erhältlich. Wie das Kulturinstitut der Stadt ankündigt, bekommt man ihn für sieben Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Der Anstecker hilft neben der Unterstützung durch weitere Förderer und Sponsoren, die Kulturnacht überhaupt zu ermöglichen. Hauptsponsor ist wieder die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.

Kulturnacht-Pin gilt auch als Fahrschein in Bussen und Bahnen

„Mit dem freiwilligen Kauf des Kulturnacht-Pins leistet ihr als Besucher*in der Kulturnacht euren Beitrag und werdet selbst zu aktiven Förderern regionaler Kunst und Kultur“, heißt es seitens der Stadt. „Für Kulturnachtfans ist der Pin noch dazu auch ein beliebtes Sammlerstück.“ Und: Der Pin gelte am Veranstaltungstag bereits ab 13 Uhr als Fahrschein für den ÖPNV in Braunschweig, teilt die Stadt via Facebook und Instagram mit.

Die letzte Kulturnacht im Jahr 2019 war ein großer Erfolg gewesen. Es gab mehr als 310 Aufführungen an 107 Veranstaltungsorten: vom Tango am Ritterbrunnen vorm Schloss über Elektromusik im Bohlwegtunnel bis zu Dudelsackspielern auf dem Altstadtmarkt … Die Spannung auf das diesjährige Programm steigt.

