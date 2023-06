Oker Strandbar „Grinsekatz“ in Braunschweig will noch im Juni öffnen

Die von vielen herbeigesehnte Eröffnung der „Grinsekatz“ soll noch in diesem Monat stattfinden. Im Bürgerpark direkt an der westlichen Oker-Umflut wird auf dem Gelände der früheren Strandbar Okercabana kräftig gewerkelt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unseren Stadtstrand in eine zauberhafte Welt für uns alle zu verwandeln“, heißt es vom Team des Kulturzelt-Vereins um Beate Wiedemann. Der Name „Grinsekatz“ ist angelehnt an eine Figur aus dem Roman „Alice im Wunderland“.

Wann es nun tatsächlich losgehen kann, ist noch ungewiss. Auf Instagram erfahren alle, die schon in Vorfreude schwelgen, dies: „Aufgrund von unvorhergesehenen Schwierigkeiten im Genehmigungsprozess mit der Stadt Braunschweig, die sich leider etwas hinziehen, konnten wir noch nicht damit starten, jedes Equipment der Grinsekatz im Bürgerpark aufzubauen. Wir sind nun mit Hochdruck dabei, alles zu klären, und hoffen, dass wir Ende Juni unsere Türen öffnen können und eine Bereicherung für Braunschweig sein werden.“

Beate Wiedemann sagt auf Anfrage: „Wir stehen in den Startlöchern.“ Allerdings seien die Auflagen sehr hoch, weil der Bürgerpark Überschwemmungsgebiet ist.

Grinsekatz will Strandkonzerte, Kinderprogramm und Bootsverleih anbieten

Die „Grinsekatz“ ist für sie ein weiteres großes Vorhaben und unterscheidet sich stark von den anderen Veranstaltungen, die sie mit dem Verein organisiert: Buskers-Straßenmusikfestival, Schlossspektakel, Kultur im Zelt und Eiszauber. „Wir wollen einen zauberhaften Ort schaffen, an dem die Menschen dem Alltag entrücken können“, hatte sie schon im Frühjahr angekündigt.

Angedacht sind neben Drinks und kulinarischen Angeboten unter anderem Strandkonzerte und ein buntes Kinderprogramm. Wer will, kann sich SUP-Boards (10 Euro pro Stunde), Tretboote (15 Euro pro Stunde, vier Personen) und Paddelboote (12 bzw. 15 Euro pro Stunde, zwei bzw. vier Personen) ausleihen – Rettungswesten für Kinder gibt es kostenlos dazu. Drei Bereiche stehen für Firmenfeiern zur Verfügung, jeweils mit eigener Grillstation und Strandbereich. Gruppen ab zehn Personen können Barbecue-Angebote buchen, auch vegetarisch und vegan. Geplant sind folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr.

