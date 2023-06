Großbrand bei Alba in Watenbüttel: Warnung vor Rauchwolke

Braunschweig. Am Montagvormittag kommt es in Watenbüttel zu einem Großbrand mit massiver Rauchausbreitung. Die Rauchwolke zieht in Richtung Zentrum.

Auf dem Gelände von Alba in Braunschweig-Watenbüttel ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Auf dem Gelände des Abfallentsorgers Alba in Braunschweig-Watenbüttel ist am Montagvormittag gegen 10 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr ist vor Ort. Es kommt zu einer massiven Rauchausbreitung, die in weiter Entfernung sichtbar ist. Nach ersten Erkenntnissen steht Altpapier in Flammen. Wegen des Windes ziehen die Rauchschwaden in Richtung Braunschweig-Zentrum.

Die Celler Heerstraße ist beidseitig gesperrt. Der Verkehr wird stadteinwärts an der Autobahnauffahrt in Höhe Rote Mühle abgeleitet, und stadtauswärts ab der Peiner Straße in Watenbüttel.

Die Rauchschwaden des Großbrands bei Alba sind weithin zu sehen - hier ein Foto aus der "Toblerone" am Braunschweiger Hauptbahnhof. Foto: Jörn Stachura

Auf der Homepage des Bundesamts für Bevölkerungsschutz heißt es, dass betroffene Gebiet unbedingt zu meiden und weiträumig zu umfahren. Auch Warn-Apps wie NINA haben bereits Warnmeldungen herausgegeben.

Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten und in den Medien auf weitere Anweisungen zu warten.

