Auf dem Abenteuerspielplatz in Braunschweig endet eine Ära

„Worüber wir früher alles diskutiert haben“, blickt Evelyn Simson mit einem Kopfschütteln zurück, „in der Anfangszeit sogar über die Art der Putzlappen!“ Die Sozialpädagogin war 47 Jahre auf dem Abenteuerspielplatz Melverode beschäftigt, seit Juni 1977 als Leiterin – „Ich konnte mir einfach keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen“, sagt die 66-Jährige. Jetzt hat sie ihren Ruhestand angetreten.

Aber für alle, die jetzt leicht geschockt sind, weil sie die gebürtige Braunschweigerin („geboren sogar in Melverode!“) in den viereinhalb Jahrzehnten kennengelernt und dabei gespürt haben, wie sie mit dem Naturspielplatz zwischen Leipziger Straße und der Okerschleife auf Höhe des nördlichen Südsees verbandelt war, gibt es aber auch eine gute Nachricht: „Ehrenamtlich und als beratendes Mitglied im Vorstand werde ich weitermachen“, kündigt Evelyn Simson an, sie wird also auf dem 16.000-Quadratmeter-Gelände noch des öfteren präsent sein.

Auf Einladung von Evelyn Simson kam der damalige Oberbürgermeister Ulrich Markurth kurz vor Ende seiner Amtszeit als Gast auf den Abenteuerspielplatz Melverode. 21 Monate später geht auch Simson in Rente – nach 47 Jahren Sozialarbeit auf dem Gelände. Foto: Karsten Mentasti

Auch wenn ihr ein Beobachter und Begleiter von Anfang an, der frühere Kirchen-Sozialarbeiter in Melverode und spätere Jugendamt-Mitarbeiter Bruno Niehoff, zum Abschied aus dem Berufsleben einen guten Rat auf den Weg gab: „Nur noch helfen, wenn man gefragt wird! Man muss im Ruhestand lernen, sich zurückzunehmen.“

„Evelyn hat immer jedem das Gefühl gegeben, wichtig zu sein“

Eine Nachfolgerin gibt es schon, der Übergang in der Leitung des Abenteuerspielplatzes in Trägerschaft des Vereins zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Melverode ist nahtlos. Laura Müller ist verantwortlich, Hellas Adlung als Erzieherin und Fabian Wilke sind wie bisher im Team.

Zweieinhalb Stellen für Hauptamtliche gibt es für die Betreuung des Abenteuerspielplatzes, für dessen Finanzierung der Verein zu zehn Prozent selber aufkommen muss, dazu rund 20 Ehrenamtliche. „Evelyn hat immer jedem das Gefühl gegeben, wichtig zu sein“, stellte ein Gründungsmitglied jetzt während Simsons Abschiedsfeier fest. Nicht selten sind es ehemalige Kinder, die sich auf dem Gelände mit viel Wald, selbst gezimmerten Holzbauten und weiteren schier unendlichen Möglichkeiten, sich auszuprobieren, „aufgewachsen“ sind und sich jetzt ehrenamtlich einbringen.

Hauptsächlich für sechs- bis zwölfjährige Mädchen und Jungen ist der Spielplatz gedacht, der aus einer kirchlichen Jugendfreizeit Mitte der 1970er-Jahre auf dem mit Südseeaushub aufgeschütteten Gelände entstanden ist. Schon bei der Planung der zweiten Ferienfreizeit war Evelyn Simson als Praktikantin dabei. Viele in Melverode machten sich damals für einen betreuten Kinderspielplatz auf dem wunderschönen Gelände stark, und so gab die Stadtverwaltung schließlich nach.

Abenteuerspielplatz: Im Laufe der Zeit trauen sich Kinder immer mehr zu und werden kommunikativer

„Anfangs stand hier nur eine Hütte ohne Fenster“, erinnert sich Simson. Sie hat mit ihren Ideen den Platz von Anfang an geprägt – aber nie im Alleingang: „Basisdemokratie“ ist vielleicht das Wort, mit dem ihr Berufsleben am besten zu charakterisieren ist, denn vieles wurde mit Kindern während Spielplatzversammlungen, Mitarbeitenden, Vereinsvorstand und Verantwortlichen der Stadtverwaltung diskutiert.

„Natürlich gab es auch mal Streit“, räumt sie ein, betont aber: Eine Mischung aus Erfolgen und Niederlagen, auch beim Diskurs, mache stark – das gelte für Erwachsene und für Kinder. Simson sagt über die jungen Spielplatzbesucher: „Man muss ihnen Liebe und Zuwendung schenken, das ist wichtiger als materielle Erfüllung.“

Und so hat sie ganz häufig beobachtet, wie Kinder sich im Laufe der Zeit mehr und mehr zugetraut haben, auch kommunikativer geworden sind – auf dem „Lernfeld Abenteuerspielplatz“. Und dieses Erlebnis können auch schon jüngere Kinder bei Mutter- oder Vater-Kind-Gruppen außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten genießen – oder wenn sich Kindergärten und Schulen vormittags zum freien Spielen anmelden.

Zwei Besonderheiten des Abenteuerspielplatzes Melverode sind Errungenschaften, für die sich Evelyn Simson besonders stark eingesetzt hat: Das Tierhaus, in dem Kinder Verantwortung etwa für Kaninchen und Ziegen übernehmen, und die reguläre Sonntagsöffnung jeweils zwischen 14 und 18 Uhr.

Über die Auswahl der Putzlappen aber wurde zum Abschluss ihrer aktiven Zeit nicht mehr diskutiert...

