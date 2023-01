Aus für Braunschweiger Strandbar „Okercabana“

Braunschweig. Die Strandbar „Okercabana“ im Braunschweiger Bürgerpark wird es in Zukunft nicht mehr geben. Schon in den Vorjahren hatte sie nicht geöffnet.

Einige hatten sicherlich auf ihre Rückkehr im Sommer gehofft, nun das endgültige Aus: Die Strandbar „Okercabana“ im Braunschweiger Bürgerpark wird nicht mehr öffnen. Das teilten die Betreiber der in den Sommermonaten geöffneten Bar an der Oker auf Facebook mit.

„All unsere Ansätze für ein neues Team und auch die Verhandlungen mit potenziellen Nachfolgern und unserem Vermieter sind letztlich gescheitert“, heißt es am Dienstagnachmittag, 31. Januar. Bereits in den letzten zwei Jahren hatte die Bar aufgrund der Corona-Pandemie nicht geöffnet werden können. „Die Okercabana ist keine normale Bar, die man einfach so aufschließen kann“, sagt Betreiber Ulrich Schwanke zu unserer Zeitung.

Der Aufbau der „Okercabana“ habe schon zuvor in einigen Jahren um die 70.000 Euro gekostet. Durch gestiegene Materialkosten wären es in diesem Jahr eher rund 100.000 Euro gewesen.

Okercabana-Gelände wohl bereits neu vermietet

Das Gelände solle wohl neu vermietet werden, so die Betreiber. Jedoch hätten die Nachfolger kein Interesse an Konzept, Namen oder Equipment gezeigt. „Man hört, es soll alles viel schicker und jugendlicher werden“, so der Wortlaut ihres Facebook-Beitrags. Ob dort wieder eine Strandbar eröffnen soll oder das Gelände bebaut werden soll, ist unklar.

Hör hier in unseren Podcast „Yes BS“ rein (auch auf Spotify und Apple Music):

Schwanke könne sich vorstellen in Zukunft an anderer Stelle eine saisonale Open-Air-Bar zu eröffnen. Konkrete Pläne gebe es jedoch nicht. Die Bar bietet nun ihr Inventar zum Verkauf an und hofft auf Unterstützung bei der Auflösung des Inventars.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de