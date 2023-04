Verlosungsaktion: Gutscheine für Frühjahrsmesse in Braunschweig!

Wer will auf die Braunschweiger Frühjahrsmesse auf dem Schützenplatz, die jetzt noch eine Woche bis zum 7. Mai geöffnet hat? „Wir haben tolle Gutschein-Pakete zusammengestellt und hoffen, dass ganz viele Gewinner Freude daran haben und unseren Braunschweiger Rummel besuchen“, heißt es beim Veranstalter, den Schaustellern in der Region.

Anrufen am Montag oder Dienstag – 30 Gutscheinpakete locken

Also aufgepasst: Sie verlosen je 30 Gutscheinpakete im Wert von rund 25 Euro – für eine Auswahl an Fahrgeschäften „und kulinarische Highlights auf dem Rummel in Braunschweig“.

Und so geht’s: Rufen Sie am Montag, 1. Mai, oder am Dienstag, 2. Mai, von 16 bis 18 Uhr unter Telefon 05374/ 9311371 an. „Die ersten Anrufer sind dabei!“, heißt es bei den Schaustellern.

Auf dem Schützenplatz in Braunschweig sind noch zwei große Highlights für die Besucher in der kommenden Woche geplant, bevor die Frühjahrsmesse am Sonntag, 7. Mai, endet. Am kommenden Mittwoch, 3. Mai, ist der beliebte Familientag.

„Braunschweigs größtes Feuerwerk“ soll am Freitag gezündet werden

Am Freitag, 5. Mai, wird nach Angaben der Veranstalter „Braunschweigs größtes Feuerwerk“ gezündet. In diesem Jahr wird Pyrospezialist Firma Semmer „die Besucher fesseln und unvergessliche Himmelsgemälde an das Firmament malen“, wie es heißt.

Die Gutschein-Pakete sind im Erfolgsfall während der Öffnungszeiten an der Kleinen Weinstube auf dem Schützenplatz abzuholen. Die Gutscheine sind gültig bis zum Abschlusstag am Sonntag, 7. Mai.

