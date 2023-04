Bad Gliesmarode öffnet nach Revisionsarbeiten früher als gedacht

Das privat betriebene Bad Gliesmarode in Braunschweig meldet sich kurz vorm Wochenende mit einer guten Nachricht für alle Schwimm- und Sauna-Fans: „Die Revisionsarbeiten konnten deutlich früher als erwartet abgeschlossen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Montag, 17. April, war das Bad geschlossen worden – und eigentlich sollte es auch erst am Montag, 24. April, wieder weitergehen.

Nun aber öffnet das Bad bereits ab Samstag, 22. April, wieder ganz regulär – an den beiden Wochenendtagen jeweils von 9 bis 19 Uhr. Das Bistro sei am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr am Start.

red

