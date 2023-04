Gute Nachricht in Braunschweig: Café Kreuzgang öffnet wieder

Braunschweig. Eröffnung in der Braunschweiger Innenstadt schon am 5. Mai. Und dann gibt es auch noch ein paar Überraschungen.

Kultur, Kulinarik, Kontemplation, Entspannen bei Kaffee und Kuchen mitten in der Braunschweiger Innenstadt an einem einzigartigen Ort – ab Freitag, 5. Mai, lädt das Café Kreuzgang in St. Ulrici-Brüdern in der Schützenstraße in Nachbarschaft zur Brüdernkirche und zum Theologischen Zentrum inmitten des Trubels der Braunschweiger City wieder zum Krafttanken, Genießen und Entspannen ein.

Kulturelles Begleitprogramm flankiert die Öffnung von Café Kreuzgang

Neben dem Gastronomiebetrieb hat das Gemeinschaftsprojekt der Mehrwerk gGmbH, einem Tochterunternehmen der Evangelischen Stiftung Neuerkerode, und des Theologischen Zentrums laut einer Pressemitteilung auch ein kulturelles Begleitprogramm geplant.

Unter anderem sind demnach zu Gast:

– Die Musische Akademie (5. Juli/19 Uhr)

– Frieda Sternstaub (13. August/17 Uhr)

– Michael Strauß (18. August/19 Uhr)

– und Friederike Kannenberg (25. August/19 Uhr).

Ebenfalls beteiligt sich das Café Kreuzgang auch im Rahmen der Braunschweiger Kulturnacht am 17. Juni.

Bereit in einzigartiger Atmosphäre: Café Kreuzgang öffnet in wenigen Tagen wieder. Foto: Henning Noske

Der Cafébetrieb ist rundum inklusiv: Menschen mit Handicap werden eingesetzt

Für die Konzert-Events wird um Reservierung mit Angabe des Datums unter Telefon (05305) 201 878 oder per E-Mail: gastronomie@neuerkerode.de gebeten.

Der Eintritt beträgt 12 Euro pro Karte. Diese ist nur im Café Kreuzgang erhältlich, so die Veranstalter.

Die Öffnungszeiten des Cafés mit Start am Freitag, 5. Mai, sind wie folgt:

– Mittwoch bis Freitag von 11 bis 18 Uhr

– Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr.

Der Cafébetrieb erfolgt übrigens rundum inklusiv: Von der Gartenpflege durch die Klostergärtnerei Riddagshausen über die Stühle, Tische sowie den Tresen, die von der Jugendwerkstatt auf dem Wolfenbütteler Kuba Bildungscampus gefertigt wurden bis hin zur Bedienung der Gäste, dem Abräumen des Geschirrs oder des Spülens – überall werden Menschen mit Handicap eingesetzt.

Die Mehrwerk gGmbH gehört zur diakonischen Unternehmensgruppe der Evangelischen Stiftung Neuerkerode (esn).

Das Unternehmen ist in den Geschäftsfeldern Qualifizierung und Beschäftigung tätig und macht Bildungsangebote in Kombination mit Service-Dienstleitungen, etwa in den Bereichen Gastronomie, Reinigung oder Grünpflege.

400 junge Menschen mit Handicap werden qualifiziert mit dem Ziel, sie in das Arbeitsleben und den Arbeitsmarkt zu integrieren.

