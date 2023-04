Unbekannte brechen in zwei Braunschweiger Grundschulen ein

Braunschweig. Gewaltsam verschaffen sich Einbrecher Zugang zu zwei Grundschulen in der Bürgerstraße und am Saarplatz. In einer Schule stehlen sie Bargeld.

In der Nacht von Dienstag und Mittwoch sind Unbekannte in die Grundschule Bürgerstraße eingebrochen, teilt die Polizei mit. Demnach sind die Täter gewaltsam in das Schulgebäude eingedrungen, haben Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Laut Polizei sind Wertgegenstände und Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen worden. Die Tat muss laut Polizei zwischen 19.30 und 7 Uhr geschehen sein.

Auch Grundschule in Lehndorf fällt Einbrechern zum Opfer

Am Donnerstagmorgen haben Mitarbeiter der Grundschule am Saarplatz in Lehndorf die Polizei über einen Einbruch informiert, teilt die Polizei mit. Auch in Lehndorf haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang verschafft – und nach Wertgegenständen gesucht. Ob sie etwas gefunden haben, gibt die Polizei nicht an. Wie die Polizei mitteilt, muss die Tatzeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, liegen.

Nun bittet die Polizei um Hinweise: 0531 4762516.

red

