Verdächtiger im Fall Maddie: Braunschweigs Justiz nicht zuständig

Ein Prozess gegen den Verdächtigen im Fall Maddie McCann wegen mehrfacher Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Kindern ist geplatzt. Das Landgericht Braunschweig hat sich für nicht zuständig erklärt. „Aus der Entscheidung des Gerichtes folgt auch eine Unzuständigkeit der Braunschweiger Justiz für den Fall Maddie“, teilt Friedrich Fülscher, Kieler Anwalt des heute 44-jährigen, mit.

2020 hatte die Braunschweiger Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, gegen den deutschen Auswanderer mit letztem deutschen Wohnsitz in Braunschweig wegen Mordes an der dreijährigen Madeleine McCann zu ermitteln. Bereits im Winter 2019 war der ursprünglich aus Süddeutschland stammende Mann vor dem Braunschweiger Landgericht zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe wegen der Vergewaltigung einer 72-Jährigen verurteilt worden. Das Verbrechen fand im Jahr 2005 in demselben Ort an der Algarve statt, in dem zwei Jahre später Maddie abends spurlos aus einem Hotelzimmer verschwand.

Anklage wegen fünffacher Sexualdelikte

Im vergangenen Jahr hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht erneut Anklage erhoben: Zwischen 2000 und 2017 soll der Mann in Portugal drei weitere Frauen vergewaltigt und sich an zwei Kindern sexuell vergangen haben.

Wie das Landgericht Braunschweig am Donnerstag in einer Presseerklärung mitteilte, folgte die zuständige 2. Strafkammer in einem Zwischenverfahren indes den Zweifeln Fülschers an der Zuständigkeit der Braunschweiger Justiz. Der Anwalt hatte nach eigenen Angaben bereits im Ermittlungsverfahren schriftlich auf die Problematik des Wohnsitzes hingewiesen und die Staatsanwaltschaft Magdeburg als eigentlich zuständige Behörde ins Spiel gebracht. Die entscheidende Rechtsfrage: Wo hielt sich der 44-Jährige zuletzt in Deutschland auf?

Braunschweig nur Meldeadresse

Zwar sei der Angeschuldigte ursprünglich im Braunschweiger Gerichtsbezirk wohnhaft und auch gemeldet gewesen, so die Kammer. Darauf komme es allerdings nicht an. Denn tatsächlich gelebt haben will der 44-Jährige zuletzt auf seinem Grundstück in Neuwegersleben in Sachsen-Anhalt. Die Braunschweiger Adresse habe er als Scheinadresse unterhalten, um dort Post zu empfangen, so die Argumentation seines Anwalts.

Verdächtigter besaß Grundstück in Sachsen-Anhalt

Für diese Angaben sprach aus Sicht der Kammer, dass der Angeschuldigte dort im Grundbuch als Eigentümer eines Grundstücks eingetragen gewesen sei. „Es befand sich zudem – neben diversen Fahrzeugen – auch persönliche Habe des Angeschuldigten auf diesem Grundstück.“

Zwei Monate später sei er ins Ausland geflüchtet. Das Grundstück habe er behalten. „Die Kammer ist nach umfassender Würdigung aller vorgetragener Argumente davon ausgegangen, dass der Angeschuldigte seinen Wohnsitz zuletzt außerhalb des hiesigen Bezirkes hatte und hat sich daher für unzuständig erklärt“, heißt es in der Presseerklärung.

Haftbefehl aufgehoben – Aber weiter in Strafhaft

Einen neuerlichen Haftbefehl wegen der in der Anklage aufgeführten Vorwürfe hat das Landgericht wieder aufgehoben. Einfluss auf die weitere Verbüßung der derzeitigen Strafhaft, so das Gericht, habe diese Entscheidung nicht.

Der Beschluss des Landgerichts kann mit einer Beschwerde vor dem Oberlandesgericht Braunschweig angefochten werden.

