Familie rettet sich in Braunschweig aus brennendem Haus

Braunschweig. In Heidberg hat es in der Nacht zu Dienstag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Das Wohnzimmer eines Reihenhauses brannte stark – ein Fenster platzte.

Gebrannt hat es in Heidberg in der Nacht zu Dienstag.

Kurz nach Mitternacht hat es in der Nacht zu Dienstag in Heidberg gebrannt. Gegen 0.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Reihenhaus in der Dresdenstraße gerufen. Bereits auf der Anfahrt über die Wittenbergstraße nahm die Feuerwehr einen starken Brandrauch wahr.

Schon bei der Anfahrt konnten Feuerwehrleute starken Rauch wahrnehmen. Foto: Jörg Koglin

Feuerwehr löscht vom Garten aus

Eine heftige Rauchentwicklung nebelte das Gebäude ein. Die Bewohner, eine Familie mit zwei jugendlichen Kindern, konnten das Haus rechtzeitig verlassen und sich bei Nachbarn in Sicherheit bringen. Während die Berufsfeuerwehr von vorne über den Hauseingang in das Reihenhaus ging, übernahmen die Kameraden der Ortswehr Melverode einen zweiten Löschangriff auf der rückwärtigen Gartenseite. Dort war durch die starke Hitze bereits ein Fenster geplatzt.

Rettungskräfte bringen Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus

Mehrere Atemschutztrupps übernahmen die Brandbekämpfung in dem brennenden Wohnzimmer. Weitere Räume wurden durch die starke Hitze und den massiven Brandrauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Noch während der Löscharbeiten forderte der Einsatzleiter weitere Rettungsfahrzeuge und eine Notärztin nach. Die vier Bewohner wiesen die Symptome einer Rauchvergiftung auf und wurden vorsorglich in ein Klinikum transportiert.

Die Wohnzimmermöbel wurden draußen abgelöscht. Foto: Jörg Koglin

Nachdem der Brandrauch durch einen Lüfter beseitigt war, konnten die verbrannten Einrichtungsgegenstände ins Freie gebracht werden und dort vollständig abgelöscht werden.

Die Kriminalpolizei hat die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 1.25 Uhr beendet.

