Frau kracht in Helmstedter Gartenzaun – 2,45 Promille

Helmstedt. Eine 74-Jährige hat laut Polizei am Dienstagabend in Helmstedt eine Kurve falsch eingeschätzt und ist in einen Gartenzaun gerauscht.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend in Helmstedt gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach wollte eine 74-Jährige gegen 21.10 Uhr mit ihrem BMW von der Liegnitzer Straße kommend rechts in die Schweidnitzer Straße abbiegen. Laut Polizei schätzte die Frau die Kurve falsch ein, kam von der Fahrbahn ab und krachte in einen Gartenzaun.

74-Jährige sitzt in Helmstedt mit 2,45 Promille am Steuer

Polizisten haben laut Mitteilung bei der Frau einen „deutlichen Alkoholgeruch“ festgestellt. Ein Atemalkoholtest hat demnach 2,45 Promille ergeben. Im Helmstedter Klinikum sei ihr darauf eine Blutprobe entnommen worden. „Die ältere Dame wird sich demnächst vor Gericht wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen“, schreibt die Polizei abschließend.

red

