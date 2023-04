Braunschweig. In Braunschweigs Nordwesten brennt eine Halle. Die Feuerwehr ist aktuell im Großaufgebot vor Ort.

Auf dem Alba-Gelände bei Watenbüttel brennt es am Mittwochabend. Feuerwehren aus Braunschweig und dem Umkreis sind im Großeinsatz.

Feuer in Braunschweig

Feuer in Braunschweig Brand bei Alba in Watenbüttel – Feuerwehr im Einsatz

Auf dem Alba-Gelände im Braunschweiger Stadtteil Watenbüttel ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch ist von Weitem zu sehen. Ersten Informationen zufolge brennt Müll in einer Halle – in voller Ausdehnung.

Die Braunschweiger Feuerwehr ist derzeit im Einsatz – und hat Großalarm ausgelöst. Weitere Kräfte aus der Region helfen. So sind unter anderem vier Tanklöschfahrzeuge aus Müden, Meinersen, Groß Schwülper und Meine auf dem Alba-Gelände. Mit Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 214 ist zu rechnen.

Die Rauchentwicklung vor Ort ist sehr stark. Zudem stellt die Beschaffung von genügend Löschwasser eine Herausforderung dar.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de