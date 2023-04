In Braunschweig wird am 22. und 23. April das große Ritterturnier zu Pferde abgehalten.

Kennelbad Ticket-Verlosung: Mittelalterfest am Wochenende in Braunschweig

Am Kennelbad schlagen an diesem Wochenende wieder etliche Ritter ihr Lager auf. Denn am 22. und 23. April wird dort das große Ritterturnier zu Pferde abgehalten. Wie man höre, soll auch der „Schwarze Ritter“ mit seinem Gefolge sei schon unterwegs sein, heißt es augenzwinkernd in der Ankündigung.

„So wird um derer Ländereien und der Gunst der Prinzessin gekämpft. Sollte der Schwarze Ritter es schaffen und dieses Turnier gewinnen, wird es dem hier ansässigem Volke schlecht ergehen“, so Veranstalterin Sandra Lehmann (Heiterhaufen GbR). „Aber auch Heinrich der Löwe und Albrecht, der Bär, wurden schon auf dem Weg gesichtet und werden am Turnier teilnehmen.“

Auch der „Henker“ ist mit seiner Wasserguillotine vor Ort

Die Besucher können ihre zufolge erleben, wie die Ritter einst lagerten und lebten. Auch deren Kampfeskunst könne bewundert werden. „Sollte mal etwas schief gehen, kein Problem – der Medikus ist vor Ort“, sagt Lehmann. Mehr als 30 Handwerker und Händler werden mit dabei sein. „Der Schmied wird auf das heiße Eisen hauen und so die Waffen für die starken Recken herstellen. Aber die Rittersleute im Mittelalter wussten auch schon, wie gefeiert wird.“ Die Spielleute der Band „Feuerdorn“ wollen ihr zufolge den Gästen richtig einheizen, und der Narr Lautenhals werde das Volk mit Späßen und Gaukelei unterhalten.

Anika von „Theater Panica“ werde für viele Lacher sorgen. Und sollte sich jemand mit Verspannungen herumquelen, dann empfiehlt sie ein heißes Bad im Holzzuber. Aber das ist noch nicht alles: Auch der „Henker“ sei mit seiner Wasserguillotine vor Ort und werde so manchen Delinquenten „bestrafen“. Lehmann kündigt an: „Vor den Augen des Volkes wird der Angeklagte zur Rede gestellt und für seine Sünden letztendlich im eiskalten Wasserbad versenkt.“

Großes Programm für Kinder: Eselreiten und Armbrustschießen

Für alle großen und kleinen Kinder gibt es ihr zufolge besonders viel auszuprobieren und mitzumachen: Kerzenziehen, Armbrust- und Bogenschießen, Filzen, Eselreiten und vieles mehr. An beiden Veranstaltungstagen wird mehrfach ein großes Kinder-Ritterturnier abgehalten, bei dem die jungen Recken des Landes die Ritterehre erkämpfen können, kündigt Sandra Lehmann an. Am Ende des Marktes gebe es dann noch das große Abschluss-Spektakel mit Feuershow.

Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 6 Euro (Schüler, Studenten, Behinderte, Gewandete), Kinder bis 6 Jahre frei. Familien zahlen nur für das erste Kind.

Weitere Informationen unter www.mittelalterfest-braunschweig.heiterhaufen.de

