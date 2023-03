Neue Sitzbänke und mehr Grün in Braunschweigs Innenstadt

Braunschweig. Am Samstag beginnt die Freiluftsaison – Gastronomen stellen ihre Stühle raus. Außerdem gibt es jetzt mehr Sitzgelegenheiten ohne Verzehrzwang.

Neue Planzkübel mit Sitzgelegenheiten in der Braunschweiger Innenstadt, hier die Fußgängerzone Hutfiltern/Ecke Kattreppeln.

Auch wenn das Wetter noch Kapriolen macht, so beginnt am Samstag, 1. April, dennoch die Freiluftsaison in der Braunschweiger Innenstadt. Mehr als 180 Gastronominnen und Gastronomen stellen dann laut dem Stadtmarketing wieder ihre Stühle raus. Auf etwa 11.000 Stühlen können es sich Besucherinnen und Besucher im Freien bequem machen.

Pünktlich zum Start der Freiluftsaison gibt es in der Innenstadt übrigens auch mehr Sitzbänke und mehr Grün. Insgesamt zwölf neue Bänke wurden aufgestellt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Sie stehen an folgenden Straßen und Plätzen: Schuhstraße, Kleine Burg, Auguststraße/Kuhstraße, Damm, St.-Nicolai-Platz und Ringerbrunnen. Finanziert wurden sie durch Fördergelder aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).

Die meisten haben Rücken- und Armlehne, was insbesondere dem Wunsch vieler Seniorinnen und Senioren entspricht. „Lediglich in der Schuhstraße wurden zwei Sitzbänke ohne Lehne aufgestellt, damit sie gestalterisch zu den bereits vorhandenen Bänken gleicher Bauart passen“, erläutert die Stadt. Bereits im vergangenen Herbst waren drei neue Sitzbänke am Kohlmarktbrunnen aufgestellt worden.

Neue Planz-Inseln mit Sitzgelegenheiten in der Braunschweiger Innenstadt, hier am Bohlweg/Ecke Waisenhausdamm. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Mehr Grün für Waisenhausdamm/Friedrich-Wilhelm-Straße und Damm/Hutfiltern

Aktuell umgesetzt wird die ebenfalls durch EFRE-Mittel geförderte Maßnahme „Mobiles Grün“. Sie soll laut der Verwaltung in der Innenstadt kleinere Vegetationsflächen schaffen, die für mehr Erlebnis- und Aufenthaltsqualität sorgen und das Stadtklima verbessern. An fünf Stellen im Bereich Waisenhausdamm/Friedrich-Wilhelm-Straße werden Flächen entsiegelt und Stauden und Gräser – überwiegend im Bereich vorhandener Baumscheiben – gepflanzt. Pflanzkübel überwiegend in Verbindung mit Bankelementen wurden im Bereich Damm/Hutfiltern aufgestellt, da dort aufgrund von Leitungen im Boden keine Bäume gepflanzt werden können.

