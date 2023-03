Braunschweig. Nach dem Erfolg bei der Premiere 2022 wird das neue Veranstaltungsformat in diesem Jahr fortgesetzt. Die BLSK will die Okerinsel „wachküssen“.

Zur Premiere des Okerinsel-Festivals in Braunschweig im vergangenen Jahr waren laut der Braunschweigischen Landessparkasse rund 10.000 Gäste gekommen.

Kultviertel Okerinsel-Festival in Braunschweig geht in zweite Runde

Nach dem erfolgreichen Auftakt des Okerinsel-Festivals im vergangenen Jahr soll es 2023 weitergehen. Die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) kündigt die zweite Auflage für Samstag, 9. September, an – erneut kostenlos und mit einem Programm für Kinder, Familien und Nachtschwärmer, mit Gastronomie, Chillout-Bereichen, Bands und DJs aus der Region sowie darüber hinaus.

2022 waren der BLSK zufolge rund 10.000 Besucherinnen und Besucher gekommen – mehr als erwartet, wie der Vorstandsvorsitzende Christoph Schulz laut einer Pressemitteilung sagt. Angesichts dieser Resonanz habe man alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das neue Format direkt wieder auszurichten. „Die Okerinsel ist unser zu Hause und gleichwohl ein herrlicher Ort inmitten des Kultviertels. Mit Konzepten wie dem Okerinsel-Festival wollen wir dem Kultviertel mehr Leben einhauchen“, so Schulz. Die Planungen sind ihm zufolge bereits in vollem Gange.

Idee: Sitzstufen an der Oker vor dem Alten Bahnhof in Braunschweig

Darüber hinaus gebe es auch noch weitere Ideen, die Okerinsel „wachzuküssen“. Er betont, dass die Okerinsel viel Potenzial habe, auch städteplanerisch. So sei die BLSK zu Ideen wie den geplanten Sitzstufen an der Oker – unmittelbar vor dem Alten Bahnhof – im Dialog mit der Stadtverwaltung. Schulz: „Mit der Okerinsel haben wir noch einiges vor. Als BLSK, aber auch in Kooperation mit Akteur:innen wie dem hiesigen Kultviertel-Verein und auch der Stadt Braunschweig.“

