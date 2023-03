Karstadt-Aus wie ein Schatten über der Braunschweiger Innenstadt

Braunschweig. Hoffen und Bangen in Braunschweig, letzte Frist für die Karstadt-Rettung: Das ist der letzte Stand, so ist jetzt die Lage.

Beste Lage, Anker der Braunschweiger Innenstadt: Karstadt Galeria Kaufhaus in der Schuhstraße. Links der Dom.

Die Karstadt-Zitterpartie geht weiter – und jeder Tag, der jetzt noch ohne positive Nachrichten in dieser Sache für Braunschweig verstreicht, ist kein guter Tag.

Denn dies schwächt nach Ansicht von Beteiligten die hiesige Position in einem beispiellosen Ringen um Arbeitsplätze und Zukunftschancen für Innenstadt-Standorte in besten Lagen.

Nach der Zustimmung der Gläubiger zum Galeria-Insolvenzplan am Montag werden nun, wenn sich in Einzelfällen nichts mehr ändert, mehrere 1000 Beschäftigte des Kaufhauskonzerns an 47 deutschen Standorten die Kündigungen erhalten. Darunter auch 185 Mitarbeiter des Braunschweiger Hauses in der Schuhstraße.

Man rechne damit, dass die Kündigungen zum 31. Januar 2024 nach Ostern gegen Ende April ausgesprochen würden, bestätigte der Betriebsratsvorsitzende Stefan Nagelschmidt unserer Zeitung. Er hat die vergangenen Tage damit verbracht, fristgerecht in jedem einzelnen Fall die Widersprüche gegen die bereits vorliegenden Kündigungsanträge des Unternehmens zu formulieren und einzulegen.

Der Betriebsrat ist nicht nur mit diesen „Hausaufgaben“ beschäftigt, fieberhaft gehen die Bemühungen weiter, Verbündete zu gewinnen, Appelle zu starten und Bewusstsein dafür zu schaffen, was ein Verlust des letzten verbliebenen Karstadt-Standortes in Braunschweig im Kern bedeuten würde: nicht nur den Verlust der Arbeitsplätze, sondern – neben dem Burgpassagen-Desaster – bereits die dritte große Kaufhaus-Leerstands-Immobilie in der Innenstadt und damit vermutlich der eine Dominostein des Niedergangs zuviel.

Auch die Ungewissheit zehrt an den Nerven in der Schuhstraße.

Kaum ein Kunde, der nicht Fragen an die Menschen an den Ständen und hinter den Kassen richtet. An Zuspruch mangelt es nicht, doch sichtbar wird auch, dass die Personal-Ausstattung bereits jetzt angespannt ist.

Am Mittwoch schloss das Restaurant bereits um 16 Uhr – Krankheitsfälle und keine Vertretung, wie wir zwischen den Auslagen in einer anderen Abteilung hören. „Selbst, wenn wir doch noch gerettet werden sollten, wird es wohl auch zu weiterem Personalabbau kommen“, lautet die Befürchtung an einer anderen Stelle.

Unterdessen verdichten sich die Anzeichen, dass zwischen dem Vermieter, der Volksbank BraWo, und dem MieterGaleria Karstadt, das zur Signa-Gruppe des österreichischen Milliardärs René Benko gehört, nach der Zustimmung der Gläubiger zum Insolvenzplan weiter unter Hochdruck und mit dem beiderseitigen Wunsch, sich noch zu einigen, verhandelt wird.

Möglicherweise soll es noch in dieser Woche Nachrichten geben.

Die Volksbank BraWo hält sich extrem bedeckt, beantwortet seit der vergangenen Woche gar keine Fragen mehr, die an sie gerichtet werden. Sie hatte zuletzt erklärt, sie sei Galeria mit „einem wirklich attraktiven Angebot“ mit bereits mehr als zehn Millionen Euro für die Instandsetzung des Gebäudes und einer Mietminderung von mehr als einem Drittel entgegengekommen.

Dies hatte jedoch nicht ausgereicht, zu verhindern, dass sich Braunschweig auf der Horror-Liste mit zunächst 52 Standorten fand, für die der Daumen gesenkt wurde. In den Tagen darauf wurden noch fünf davon gerettet – Bayreuth, Erlangen, Oldenburg, Rostock und Leipzig. Durch weitere Zugeständnisse der Vermieter, wie es hieß. Braunschweig nicht.

Immerhin: Es wird auch jetzt noch weiter verhandelt.

Auch die Stadt Braunschweig hatte signalisiert, das ihr Mögliche zu tun. Bislang ist dies aber offenbar nicht mehr als ein „Letter of Intent", in dem Galeria Karstadt „Unterstützung im Servicebereich“signalisiert wurde, mithin eine schriftliche Absichtserklärung, eine städtische Bürgerservice-Abteilung im Kaufhausbereich ansiedeln zu können.

Auch die Landespolitik schaltet sich mittlerweile ein. Eine hiesige Karstadt-Delegation wird dabei sein, wenn Wirtschaftsminister Olaf Lies am 14. April Vertreter der Häuser in Braunschweig, Celle und Hildesheim zu Gesprächen in Hannover empfangen wird.

