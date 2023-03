Braunschweig. Aufgrund einer Demo des „Bündnis gegen Rechts“ gegen den Parteitag von „Die Basis“ kommt es in Braunschweig am Samstag zu Sperrungen und Umleitungen.

Die Buslinie 418 kann am Samstag in Braunschweig bis 18 Uhr den Madamenweg nicht befahren und muss deshalb umgeleitet werden (Symbolbild)

„Bundnis gegen Rechts“ Demo in Braunschweig: Straßen gesperrt, Buslinie 418 umgeleitet

Im Westlichen Ringgebiet und der Weststadt in Branschweig kommt es am Samstag, 1. April, zu Verkehrsbehinderungen. Hintergrund ist die Demonstration des „Bündnis gegen Rechts“ anlässlich des Bundesparteitags der Partei „Die Basis“ in der Milleniumhalle.

Es kann deshalb zeitweise zu Straßensperrungen im Bereich vom Madamenweg und Im Ganderhals kommen, wie die Stadt mitteilt. Die Straße „Im Ganderhals“ wird zwischen Madamenweg und Heinz-Friedrich-Weg gesperrt. Laut Polizei kann es auch im Bereich Emsstraße/Peenestraße zu temporären Sperrungen kommen. Aufgrund der Sperrung des Madamenwegs wird die Buslinie 418 ab Betriebsbeginn und voraussichtlich bis 18 Uhr umgeleitet, wie die Braunschweiger-Verkehrs-GmbH mitteilt.

Bus: Einige Haltestellen entfallen komplett

Fahrten mit Beginn beziehungsweise Ende an der Haltestelle „Reuchlinstraße“ beginnen und enden stattdessen an der Haltestelle „Madamenweg“, stadteinwärts wird die Haltestelle „Madamenweg“ der Linie 429 auf dem Altstadtring genutzt. Fahrten mit Beginn beziehungsweise Ende in Lamme werden zwischen den Haltestellen „Madamenweg“ und „Raffturm“ über den Rudolfplatz und die Bundesstraße 1 umgeleitet. Stadteinwärts muss die Ersatzhaltestelle „Madamenweg“ auf dem Altstadtring (zwischen Kreuzstraße und Madamenweg) genutzt werden.

Die Haltestellen „Pfingststraße“, „Weinbergstraße“, „An der Horst“, „Schwarzer Kamp“, „Strombeckstraße“, „Reuchlinstraße“, „Kröppelberg“ und „Raffteichbad“ entfallen aufgrund der Umleitung komplett.

