Ziegensittich im Braunschweiger Tierheim: Besitzer unbekannt

Braunschweig. Der Vogel will nicht allein sein und sucht unbedingt artgleiche Gesellschaft, um sich „unterhalten“ zu können. Aber was hat er mit Ziegen zu tun?

Ein Ziegensittich im Braunschweiger Tierheim sucht neue Besitzer. Wie Mitarbeiterin Frederike Braack mitteilt, handelt es sich bei dem bunten Vogel um ein Fundtier. Bisher habe sich leider noch kein Besitzer gemeldet. „Durch den Ring am Fuß wissen wir, dass der Sittich 2016 geschlüpft ist, womit er bereits ein mittleres Alter erreicht hat.“

Wie alle Vögel will der Ziegensittich natürlich nicht allein sein und sucht deshalb unbedingt artgleiche Gesellschaft. „Denn die Kommunikation ist bei den lustigen Gesellen etwas besonderes“, so Braack. Der Name „Ziegensittich“ kommt übrigens nicht von ungefähr: Der Vogel hat eine meckernde Stimme – ähnlich wie eine Ziege.

Der Ziegensittich ist eine Papageienart und gehört zu den Laufsittichen. Er hält sich somit nicht nur in der Luft auf, sondern läuft auch viel auf dem Boden herum und durchsucht die Einstreu nach Futter. Dafür benötigen die Tiere eine große Voliere, die abwechslungsreich gestaltet und eingerichtet ist.

Kontakt zum Braunschweiger Tierheim

Wer Interesse an dem Vogel oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: (0531) 500007. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

