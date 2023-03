Aufatmen im Braunschweiger Norden: Discounter öffnet bald

Am Ortseingang von Bevenrode an der Grasseler Straße (von Waggum kommend), ist in den vergangenen Monaten ein neuer Lebensmittelmarkt entstanden. Wie der Discounter Netto mit bundesweit fast 4300 Filialen jetzt mitteilt, soll die Eröffnung am Dienstag, 4. April, stattfinden.

Der Weg dahin war lang. Zeitweise hatte es so ausgesehen, als würde nichts aus dem Vorhaben. So war es zunächst schwierig, überhaupt eine Fläche zu finden. Außerdem musste per Gutachten geklärt werden, wie sehr sich ein Supermarkt in Bevenrode negativ auf den Einzelhandel in Waggum (Edeka) und Bienrode (Netto) auswirken wird. In Bevenrode leben laut der städtischen Statistik rund 1600 Menschen.

2019 war dann eine Lösung gefunden worden. Die Verkaufsfläche liegt laut Netto bei rund 845 Quadratmetern. Geöffnet ist montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr. Die Heide-Bäckerei Meyer aus Wahrenholz wird mit einem Backshop vertreten sein. Es gibt 60 Parkplätze.

