Braunschweig. Am 1. April beginnt die Brut- und Setzzeit. Bis 15. Juli müssen Hundehalter die Tiere anleinen. Es gibt aber drei Freilaufflächen in Braunschweig.

Für Hundehalter gilt ab Samstag: In freier Landschaft in und um Braunschweig müssen Hunde angeleint werden.

Tierhaltung Ab Samstag wieder Leinenzwang für Hunde in Braunschweig

Die alljährliche Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit beginnt am Samstag, 1. April, und dauert bis zum 15. Juli. Das bedeutet: Hunde müssen in der freien Landschaft an der Leine geführt werden, damit sie nicht streunen oder wildern. Ausnahmen gelten nur für Hunde, die zur rechtmäßigen Jagdausübung, als Rettungs- oder Hütehunde oder von Polizei, Bundespolizei oder Zoll eingesetzt werden sowie für Assistenzhunde nach dem Behindertengleichstellungsgesetz.

Zur freien Landschaft gehören laut der Stadtverwaltung zum Beispiel der Westteil des Richmondparks, Ölpersee (außer Liegewiese Nordseite), Westpark, Heidbergpark und Südsee. Auf diesen Grünflächen besteht während der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit Leinenzwang. Ausnahmen bestehen auf der Hundewiese des Franzschen Feldes und südlich der Volkswagenhalle zwischen Theodor-Heuß-Straße, Oker und Eisenbütteler Straße.

In Braunschweigs Parks gilt ohnehin fast überall ganzjähriger Leinenzwang

In einigen Natur- und Landschaftsschutzgebieten gilt ganzjährig Leinenzwang für Hunde. Dasselbe gilt für die folgenden öffentlichen Anlagen: Bürgerpark (vom Lessingplatz bis Friedrich-Kreiß-Weg sowie Kreißberg), Inselwallpark, Löwenwall (Grünanlage), Prinz-Albrecht-Park ohne Franzsches Feld/Nußberg, Richmond-Park (Ostteil), Museumspark, Theaterpark, Viewegs Garten.

Ergänzend zum Leinenzwang im Heidbergpark während der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit gilt für die Liegewiesen und die Sandbereiche vom 1. Mai bis 30. September ein Betretungsverbot für Hunde.

Zuwiderhandlungen gegen diese Regelungen stellen der Stadt zufolge Ordnungswidrigkeiten dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden können. Die Einhaltung des Leinenzwangs wird vom Zentralen Ordnungsdienst (ZOD) überprüft.

Drei Freilaufflächen für Hunde in Braunschweig

Die folgenden drei öffentlichen Grünflächen sind als Hundefreilaufflächen ausgewiesen. Auf ihnen können Hundehalter die Tiere ganzjährig frei laufen lassen:

Im Großen Moore 15 in Bienrode, gegenüber des Kiesteiches. Rund 6000 Quadratmeter wurden durch einen zusätzlichen Zaun abgegrenzt. Es gibt Sitzmöglichkeiten sowie eine Hundestation und Abfallbehälter.

Madamenweg 70 / Dorntriftweg, in Nachbarschaft der städtischen Sportanlage, rund 5000 Quadratmeter, komplett eingezäunt, ebenfalls mit Bänken, Abfallbehälter und Hundestation. Das Eingangstor befindet sich in Richtung Madamenweg.

Hundewiese Franzsches Feld / Nußberg, nördlich des Prinzenparks mit einer Gesamtfläche von fast 54.000 Quadratmetern.

