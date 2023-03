Braunschweig. BS Energy hat die ersten von mindestens 400 neuen Ladepunkten in Betrieb genommen. Die Installation weiterer Ladesäulen soll jetzt Fahrt aufnehmen.

Am Theaterwall in Braunschweig wurde eine der neuen Ladestationen in Betrieb genommen – mit dabei waren (von links) Lennart Schümann, Projektmanager Elektromobilität bei „Kom Dia“, Volker Lang, Vorstandsmitglied BS Energy, Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und Robert Müller, Verkehrsmanagement Elektromobilität der Stadt Braunschweig.

Elektromobilität Neue Ladestationen für E-Autos in Braunschweig

Bis Ende 2024 soll Braunschweig mindestens 200 neue Ladepunkte für Elektroautos erhalten – und bis 2026 mindestens nochmal dieselbe Anzahl über alle Stadtbezirke verteilt. Bei Bedarf können zudem 100 weitere Ladepunkte entstehen. So steht es im Konzessionsvertrag, den die Stadt im vergangenen Jahr mit BS Energy geschlossen hat. Der Auftakt der Umsetzung ist jetzt erfolgt, wie BS Energy mitteilt.

Am Theaterwall wurde eine der ersten neuen Ladesäulen in Betrieb genommen – im Beisein von Oberbürgermeister Thorsten Kornblum, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender von BS Energy, und Volker Lang, Vorstand von BS Energy. „Heute beginnen wir mit der flächendeckenden Versorgung aller Braunschweiger Stadtbezirke mit Ladeinfrastruktur. Um die ehrgeizigen Ziele unseres Klimaschutzkonzepts für Braunschweig bis zum Jahr 2030 zu erreichen, leistet die Elektromobilität einen wichtigen Beitrag“, so Kornblum.

Weitere neue Standorte im Östlichen Ringgebiet in Braunschweig

Lang kündigt an, dass die Installation von öffentlichen Ladestationen deutlich an Geschwindigkeit aufnehmen werde. Zu den neuen AC-Ladestationen, die jetzt in Betrieb gehen, zählen neben dem Theaterwall auch Ebertallee, Kastanienallee und Andreeplatz – alle im Östlichen Ringgebiet. Die genauen Standorte für Ladestationen bestimmt Kom Dia, ein Tochterunternehmen von BS Energy, gemeinsam mit der Stadt anhand fest definierter Kriterien.

red

