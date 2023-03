Telekom: Glasfaser-Ausbau in Braunschweig geht weiter

Braunschweig. Jetzt sind Gartenstadt, Lindenbergsiedlung, Mascherode, Rautheim und Südstadt an der Reihe. Die Telekom kündigt auch schon die nächsten Stadtteile an.

Die Telekom baut das Glasfasernetz in Braunschweig weiter aus. Jetzt startet der Ausbau in der Gartenstadt und der Lindenbergsiedlung, in Mascherode, Rautheim und in der Südstadt, wie das Unternehmen mitteilt. Es handele sich in diesen Gebieten um rund 8800 Haushalte und Unternehmen sowie um 66 Kilometer Glasfaser und 78 Verteiler. Zum symbolischen Spatenstich in der Gartenstadt waren auch Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa gekommen.

Im zweiten Quartal dieses Jahres soll es dann in der Nordstadt sowie in Lehndorf und im Kanzlerfeld weitergehen. Anschließend folgen laut der Telekom Hondelage, Dibbesdorf, Volkmarode, Schapen, Gliesmarode, Querum, Riddagshausen, Broitzem und die Innenstadt. „Im Ausbauprogramm 2024 stehen dann Stöckheim, Leiferde, Kralenriede und die Schuntersiedlung.“

Digitale Infoveranstaltung im April

Bei einer digitalen Infoveranstaltung informiert die interessierte Bürger über den Glasfaserausbau und die Tarife: Dienstag, 18. April, 19 Uhr. Einwahl per Link: www.telekom.de/glasfaser-braunschweig. Die Veranstaltung werde aufgezeichnet und könne auf der Website auch nachträglich im Archiv noch abgerufen werden, so die Telekom.

