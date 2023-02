So soll Braunschweigs Klubkultur noch stärker werden

Mit dem Ansatz, die lokale Klubkultur zu stärken, sind die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) und die Braunschweiger Konzertagentur Undercover im Juli 2022 weiter zueinander gerückt. Kleinere, von Undercover veranstaltete Clubshows im Eule/XO wurden seitdem von der BLSK gefördert – dazu zählten zum Beispiel Auftritte von B-Tight, Pohlmann oder Bruckner. Die gemeinsamen Bestrebungen möchten beide Akteure nun ausweiten, wie sie in einer Pressemitteilung ankündigen: Aus „Eule Undercover powered by BLSK“ werde jetzt „Undercover Klubkultur powered by BLSK”.

Von der Unterstützung der Braunschweigischen Landessparkasse sollen in Zukunft neben den Shows im Eule/XO ebenfalls kulturelle Veranstaltungen im Kufa-Haus sowie im Westand profitieren, bei denen Undercover als Veranstalter auftritt. Für 2023 sind demnach beispielsweise Liveshows mit Künstlerinnen und Künstlern wie Schmyt, Kelvin Jones, Marco Gianni, Kuult, Zimmer90 oder Grillmaster Flash geplant.

Eine Bühne in Braunschweig für Nischenkünstler und Newcomer

Die Veranstaltungsreihe „Eule Undercover“ habe in der Vergangenheit bereits zahlreichen Nischenkünstlern und Newcomern in Braunschweig eine Bühne geboten, betonen die beiden. Einige von ihnen – wie etwa Von Wegen Lisbeth (2016), Kytes (2016), Liedfett (2016/2017) und Chefboss (2017) – haben ihre ersten Tourneen in Clubs wie dem „Eule/XO“ (ehem. Eulenglück) gespielt. Mittlerweile finde man sie auf dem Line-Up der erfolgreichsten deutschen Festivals. Und: 2019 wurde Undercovers Engagement im Clubbereich mit dem Preis „APPLAUS“ der Initiative Musik ausgezeichnet.

„Klubkultur ist für uns alle wichtig, sofern wir Live-Kultur als wesentlich erachten“, sagt Undercover-Chef Michael Schacke laut der Pressemitteilung. „Für junge und erwachsene Leute, um neue und etablierte Künstlerinnen und Künstler aus verschiedensten Genres aus Deutschland und aus ganz Europa live und dabei sehr nah zu erleben. Für Newcomer Acts, um auf der Bühne Erfahrungen zu sammeln, und für Etablierte, um ihre neuen Werke auch unterhalb der Arenen zu ihren Fans zu bringen.“

Gunnar Stratmann, Bereichsleiter Privatkunden Braunschweig der BLSK, ergänzt: „Uns hat das Klubkultur-Konzept sofort überzeugt. Hier wird zum einen wertvolle Nachwuchsarbeit für die Künstlerinnen und Künstler geleistet und gleichzeitig den Gästen in den verschiedenen Klubs ein attraktives Live-Erlebnis geboten.“

Die Stuttgarter Elektro-Indiepop-Band Zimmer90 macht den Auftakt

Die Veranstaltungsreihe „Undercover KLUBKULTUR powered by BLSK“ startet am 9. März mit dem Konzert der Stuttgarter Elektro-Indiepop-Band Zimmer90. Ein Highlight im April werde der Auftritt von Indie-Rocker Grillmaster Flash in seiner besten One-Man-Besetzung, heißt es in der Ankündigung. Im Geiste der Wissenschaft sind Methodisch Inkorrekt im Mai unterwegs und Kelvin Jones kommt mit seinem viralen Hit „Call You Home“ im Oktober nach Braunschweig.

Die Termine

09.03.2023 Zimmer90, Eule/XO

23.03.2023 Özcan Cosar, Westand AUSVERKAUFT

13.04.2023 Schmyt, Westand AUSVERKAUFT

21.04.2023 Grillmaster Flash, Eule/XO

28.04.2023 Kuult, Kufa-Haus

29.04.2023 Van Holzen, Eule/XO

11.05.2023 Methodisch Inkorrekt 2.0, Westand

12.10.2023 Kelvin Jones, Westand

02.11.2023 Marco Gianni, Westand

Karten sind erhältlich im Ticketshop: undercover.de, auf eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

