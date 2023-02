Neues Spiegelei – jetzt hat es das Medienhaus erwischt

Braunschweig. Nun hat es auch uns erwischt. Ein Spiegelei an der Fassade des Medienhauses in Braunschweig.

Eieralarm! Am Montagmorgen haben nun auch wir ein Spiegelei an der Fassade des BZV Medienhauses in Braunschweig entdeckt. Es finden sich keine Hinweise auf den Eier-Kleber.

In einer Höhe von etwa drei Metern klebt das Spiegelei an unserer Fassade. Foto: Floris Jäger / Braunschweiger Zeitung

Seit Ende Januar rätselt ganz Braunschweig, wer hinter den Spiegeleiern steckt, die an zahlreichen Fassaden und Pfosten in der Stadt und im Umland kleben. Im Wochentakt erreichen unsere Redaktion Leserfotos mit neu aufgetauchten Spiegeleiern, etwa am Westbahnhof, gegenüber des Eintracht-Stadions und am Steinweg. Mal sehen die Eier realistisch aus, mal sind sie in Pixeloptik oder mit eckigen Formen gestaltet.

