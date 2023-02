Kartenverlosung: Messe für E-Bikes und Pedelecs in Braunschweig

Braunschweig. Die „Faszination E-Bike“ findet am Wochenende wieder in der Milleniumhalle statt. Rund 50 Anbieter präsentieren Modelle von mehr als 70 Herstellern.

Die Messe „Faszination E-Bike“ findet am Samstag und Sonntag, 4. und 5. März, wieder in der Milleniumhalle am Madamenweg in Braunschweig statt. Mehr als 50 Aussteller werden dabei sein, kündigt Veranstalter Frank Henkel von Move-Messen aus Wolfsburg an. „Elektromobilität ist in aller Munde. Der Markt für E-Bikes boomt seit Jahren, ein Ende ist nicht in Sicht. Mittlerweile sind zudem die größten Lieferengpässe Vergangenheit. Wer sich jetzt für ein E-Bike entscheidet, bekommt auch eins“, sagt er.

Die Aussteller präsentieren laut Henkel Hunderte Pedelecs von mehr als 70 Herstellern, die die Besucher in den meisten Fällen gleich vor Ort testen und kaufen können, oft zu besonderen Messepreisen. Aber auch wer wissen möchte, was die Fahrradindustrie in der aktuellen Saison noch alles für Ihre Kunden bereithält, erhalte Infos aus erster Hand und habe die Möglichkeit, sein Traumrad vorzubestellen.

„Lastenräder mit E-Motor werden zur Alternative auf kurzen und mittellangen Strecken“

Das Angebot reicht vom Einsteigermodell bis zum viele tausend Euro teuren Tourenrad, das auf Wunsch auch mit ABS ausgestattet werden kann. „Aber auch viele Mountainbikes und Rennräder haben mittlerweile einen Elektromotor“, so Henkel. „Gerade in Städten gehören Lastenräder immer mehr zum Straßenbild – mit E-Motor werden sie für viele zur echten Alternative zum Auto auf kurzen und mittellangen Strecken.“

Auch das eine oder andere konventionell angetriebene Rad finde sich auf der Messe. „Hochwertige Räder ohne Elektroantrieb haben nach wie vor ihre Liebhaber“, erklärt Henkel. Wer für das liebgewonnene „Biorad“ dann doch einmal elektrische Unterstützung wünsche, finde auf der „Faszination E-Bike“ auch Elektroantriebe zum Nachrüsten.

Vorträge auf der Messe informieren rund um Technik und richtige Nutzung

„Für jeden ist etwas dabei: Den Sportler, die Familie und natürlich auch für diejenigen, die das Radfahren vor allem etwas weniger anstrengend gestalten wollen“, sagt Henkel. „Aber das E-Bike ist nicht nur ein Luxusartikel. Gerade als Jobrad wird es heute für viele Arbeitnehmer zur preisgünstigen Auto-Alternative.“

Das Vortragsprogramm biete zudem viele weitere Informationen rund um E-Bikes und helfe, sich auf dem Markt zu orientieren. „Die Besucher erhalten hier wichtige Informationen rund um Technik und richtige Nutzung“, so Henkel.

Geöffnet ist Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 10 Euro, Jugendliche zahlen die Hälfte, Kinder zahlen keinen Eintritt. Weitere Informationen: www.faszination-e-bike.de.

Wir verlosen zehn Freikarten für die Messe in Braunschweig

Veranstalter Frank Henkel stellt zehn Freikarten à 10 Euro zur Verlosung zur Verfügung. Wer Interesse hat, schickt bitte bis Mittwoch, 1. März, (spätestens 23.59 Uhr) eine Mail mit Namen und Anschrift an die Mailadresse redaktion.bs@funkemedien.de. Die Gewinner werden am Donnerstag per Mail von der Redaktion informiert und erhalten ihre Freikarten dann am Einlass direkt auf der Messe. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

