„Letzte Generation“ blockiert erneut Verkehr in Braunschweig

Braunschweig. Die Klimaaktivisten sind am Donnerstagnachmittag am Altewiekring, Höhe Jasperallee. Ihre letzte Aktion am Bohlweg liegt rund zwei Monate zurück.

Erneut blockieren Anhänger der Gruppe „Letzte Generation“ den Verkehr in Braunschweig, dieses Mal am Altewiekring, Höhe Jasperallee. Das teilt das Bündnis am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr mit. Wie in den vergangenen Monaten fordern sie „als erste Sicherheitsmaßnahmen zum Klimaschutz ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen, ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket sowie die Einsetzung eines Gesellschaftsrats für Klimaschutz“. In der Pressemitteilung werden einige der Aktivisten zitiert:

Alexander G. (28, Fachinformatiker für Systemintegration): „Seit Jahrzehnten warnen die Wissenschaftler:innen und seit Jahren demonstriert FFF, aber trotzdem wird der Staat im Angesicht der Klimakatastrophe weiter von Lobbyismus gelähmt. Wir müssen jetzt alle Widerstand leisten, bevor es zu spät ist.“

Braunschweiger Klimaaktivistin: Ich habe unfassbare Angst

Lilli Gómez (22, Studentin Soziale Arbeit): „Ich habe unfassbare Angst um meine, um unser aller Zukunft, denn wir sind schon inmitten der Klimakrise. UN-Generalsekretär Guterres sagt, ,wir sind auf dem Highway in die Klimahölle, mit dem Fuß auf dem Gaspedal’. Doch die Regierung ergreift nicht die notwendigen Maßnahmen!“

Anna W. (29, Buchhändlerin): „Ich werde dieses Jahr 30 und hätte gerne Kinder. Aber wenn ich darüber nachdenke, in welcher Welt diese Kinder leben würden, wenn sie so alt wären wie ich jetzt, dann wird mir Angst und Bange. Wir steuern auf Dürrekatastrophen, überschwemmte Küsten, auf Kriege um Wasser zu – ja, auch hier in Europa. Noch können wir das Ruder herumreißen und zukünftigen Generationen einen lebensfähigen Planeten hinterlassen.“

„Kipppunkte des Erdsystems werden schon bald erreicht“

Axel Hake (54, Naturschutzreferent): „Wir müssen jetzt alles tun, um die Fahrt in die Klimahölle zu bremsen. Die Klimakatastrophe eskaliert und die Regierung tut nicht genug, um verfassungsgemäß unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Die Zeit drängt, denn die Kipppunkte des Erdsystems werden schon bald erreicht, ab da geht es unumkehrbar in die Heißzeit.“

Angesichts der ‚weitgehenden Untätigkeit’ der Regierung wird Hake zufolge deutlich: „Die repräsentative parlamentarische Demokratie ist zu langsam in ihren Aushandlungsprozessen. Daher fordern wir einen ,Gesellschaftsrat Klima’, in dem alle Teile der Gesellschaft vertreten sind.“ Dieser sei „eine Erweiterung des Werkzeugkoffers der repräsentativen Demokratie“. Er solle professionell moderiert und wissenschaftlich begleitet werden und Maßnahmen beschließen für „schnellen und effektiven Klimaschutz, den sich 80 Prozent der Bevölkerung wünschen“.

Bereits dreimal wurden Straßen in Braunschweig blockiert

Abschließend heißt es in der Pressemitteilung, die „Letzte Generation“ lade alle dazu ein, sich gemeinsam für die Wahrung der Verfassung, für den Schutz der Lebensgrundlagen gemäß Artikel 20a des Grundgesetzes, einzusetzen.

In Braunschweig haben die Klimaaktivisten bereits dreimal Straßen blockiert: Zwei Mal im Mai 2022 – auf dem Sachsendamm und der Wolfenbütteler Straße, sowie im November auf dem Bohlweg in der Innenstadt.

