Klimaaktivisten blockieren Wolfenbütteler Straße in Braunschweig

Die Gruppe "Letzte Generation" hat am Montagmorgen die Wolfenbütteler Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts blockiert. DIe Polizei griff ein.

Sechs Klimaaktivistinnen und Klimaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ blockieren am Montagmorgen die Wolfenbütteler Straße in Braunschweig in Fahrtrichtung stadteinwärts. Einige von ihnen haben sich an der Fahrbahn festgeklebt.

Die Gruppe stand ab 7.15 Uhr zunächst auf der Fahrbahn und hielt ein Transparent mit der Aufschrift „Stoppt den fossilen Wahnsinn!“. Ein großer Rückstau an Autos hat sich gebildet. Die Stimmung bei den Autofahrern ist gereizt. Eine Autofahrerin forderte vergeblich von den Demonstrantinnen und Demonstranten, doch wenigstens eine Fahrspur für den Berufsverkehr freizugeben.

Polizei macht Mittelspur der Wolfenbütteler Straße frei

Die Polizei öffnete die Mittelspur. Foto: Cornelia Steiner / FUNKE NDS

Die Polizei traf gegen 7.30 Uhr vor Ort ein. Als die Beamten sich der Blockade näherten, klebten sich die Demonstranten an Händen oder Füßen auf dem Boden fest.

Kurze Zeit nach ihrem Erscheinen öffnete die Polizei durch Eingreifen die Mittelspur, sodass erste Autos durchfahren können. Es staut sich nach wie vor, doch der Verkehr fließt wieder. Auch die Feuerwehr ist mittlerweile vor Ort.

Was will die „Letzte Generation“ mit der Blockade in Braunschweig bezwecken?

Damit will die Gruppe eine sogenannte Lebenserklärung von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fordern: Es dürfe keine neue fossile Infrastruktur geben, insbesondere keine neuen Öl-Bohrungen in der Nordsee, teilt die Gruppe mit. Wind- und Solarenergie müsse mit Hochdruck ausgebaut werden.

Bundesweit sind Straßenblockaden angekündigt

Ähnliche Straßenblockaden sollen heute auch in mehreren anderen deutschen Städten stattfinden – so wie schon seit einigen Monaten. Außerdem drehen Aktivisten der Gruppe immer wieder auch Sperrventile an Öl-Pipelines ab. Ziviler Ungehorsam sei nötig, heißt es immer wieder, weil nur noch wenige Jahre blieben, um umzusteuern und den Klimawandel aufzuhalten.

Auch der Braunschweiger Edmund Schultz hat sich in den vergangenen Wochen an Aktionen von die „Letzte Generation“ beteiligt. Er ist auch bei der heutigen Blockade dabei. Zuvor war er unter anderem an der Blockade von Autobahnauffahrten und am Abdrehen von Öl-Pipelines beteiligt. Schultz ist in Braunschweig vor allem durch sein Engagement in der Baumschutz-Initiative bekannt geworden. Vor Kurzem hat er eine Fahrraddemo auf der A39 organisiert.

