Wolfsburg. 2,7 Millionen Besucher, zweistelliger Umsatzzuwachs: 2023 ist nicht schlecht gelaufen für das Wolfsburger DOW. So geht es 2024 weiter.

Stärkstes Jahr überhaupt: Die Designer OutletsWolfsburg blicken auf „ein rundum erfolgreiches Jahr 2023“ zurück. Wie das Unternehmen Outlet Centres International (OCI) in einer Pressemitteilung berichtet, sorgten 2,7 Millionen Besucher für den höchsten Umsatz seit der DOW-Eröffnung im Jahr 2007.

Wie hoch der Umsatz im Outlet-Center 2023 war, bleibt ein Geheimnis. Doch die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr soll zweistellig gewesen sein. OCI hatte das DOW gebaut und tritt heute als Betreiber und Vermieter auf. CEO Stephan Schäfer bemerkt, dass Umsatzzuwächse wie der aktuelle keine Selbstverständlichkeit seien. „Beginnend mit dem Ausbruch von Corona hat unser Team gemeinsam mit den Mietpartnern des Centers unaufhörlich in vielen Bereichen des Centers gearbeitet – sei es am Mietermix, an der Gastronomie sowie an Warenangebot und Preisen. Außerdem haben wir zusammen mit unseren Investoren umfangreich in die Aufenthaltsqualität investiert. Dies alles zahlt sich nun aus.“

Designer Outlets Wolfsburg verzeichnen Rekordjahr

Kooperationen mit der Autostadt, dem Phaeno, dem VfL Wolfsburg und anderen Partnern hätten zum Erfolg beigetragen. Zudem seien neue Marken von den Kunden und Kundinnen mit Begeisterung angenommen worden. Im März 2023 eröffnete Swarowski einen Store, im Juni Joop. Dann kamen die Herrenmarke „Only & Sons“, das Kindermode-Geschäft „Name it“ und G-Star.

Wie Center-Manager Michael Ernst bereits verraten hatte, geht es 2024 mit neuen Shops weiter. „Unser Angebot orientiert sich daran, welche Marken auf den Wunschzetteln unserer Gäste stehen“, betont er. „So, wie sich auch die Mode stets neu erfindet, passen wir unser Angebot permanent an und machen Platz für neue Brands.“ An diesem Samstag hat Polo Ralph Lauren seinen letzten Verkaufstag.

Zweistelliges Umsatzplus im Wolfsburger DOW

Bei OCI blickt man positiv auf das gerade begonnene Jahr und plant weitere Investitionen in den Designer Outlets Wolfsburg. Ziel ist, die Verweildauer der Kunden und Kundinnen zu erhöhen.

Außerdem erläutert Center-Manager Ernst: „Das Thema Nachhaltigkeit steht bei uns weiterhin ganz oben auf der Liste. Nachdem wir bereits in den vergangenen Jahren auf der technischen Seite, quasi hinter den Kulissen, in ganz vielen Bereichen optimiert und vorbereitet haben, arbeiten wir aktuell an zusätzlichen umfangreichen Maßnahmen, die unseren Fußabdruck noch weiter reduzieren werden. Ein Besuch in den Designer Outlets soll nicht nur ein durchweg schönes Erlebnis sein, sondern auch nachhaltig.“

