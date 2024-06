Wolfsburg. Ein Public Viewing der Stadt zur Fußball-Europameisterschaft gibt‘s nicht. Aber Kneipen und Bars zeigen die Spiele. Ein Überblick.

Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit: Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wer die Fußballspiele, insbesondere die Partien der deutschen Nationalelf, nicht live in den Stadien verfolgen kann, hat in Wolfsburg allerlei Möglichkeiten, die TV-Übertragungen zu sehen. Ein großes Public Viewing der Stadt gibt es zwar auch diesmal nicht. Aber viele Kneipen, Bars und Gastronomien zeigen die Fußball-EM. Eine Übersicht.

Hallenbad

„Das Hallenbad präsentiert ausgewählte Spiele der Fußball Europameisterschaft 2024 im Biergarten“, kündigt das städtische Kulturzentrum auf seiner Homepage zu den Public Viewings an. „Wir freuen uns auf einen schönen Fußballsommer!“ Das Hallenbad weist darauf hin, dass für die EM-Übertragungen keine Reservierungen angenommen werden.

Jeweils zwei Stunden vor Spielbeginn ist vom 14. Juni bis 14. Juli Einlass im Biergarten; der Eintritt ist kostenfrei. Los geht es am Freitag, 14. Juni, um 21 Uhr mit dem Eröffnungsspiel Deutschland – Schottland. Am Mittwoch, 17. Juni, wird ab 18 Uhr Deutschland – Ungarn gezeigt und am Dienstag, 23. Juni, ab 21 Uhr Deutschland – Schweiz. Danach werden alle Achtel-, Viertel- und Halbfinals sowie das Finale übertragen.Innenstadt, Schachtweg 31

Alt-Berlin

Mitarbeiterin Teresa Gagliardi freut sich auf die Gäste der Fußball-EM, die die Spiele im Alt-Berlin im Kaufhof schauen werden. © regios24 | Sebastian Priebe

Auf Wolfsburgs Kneipenmeile Kaufhof führt Ghandi Said Al Hassan die Kult-Kneipe Alt-Berlin. Ehrensache, dass er die Übertragung der EM-Spiele auf dem Plan hat. „Wir zeigen alle sieben deutschen Spiele“, sagt er am Telefon mit einem hörbaren Schmunzeln in der Hoffnung, dass die deutsche Mannschaft ins Finale kommt. An den Wochenenden gebe es die Möglichkeit, weitere interessante EM-Begegnungen zu sehen. Er will drinnen und draußen drei bis vier Fernseher aufbauen, bei schlechtem Wetter stehe auch der große Wintergarten zur Verfügung, sagt Al Hassan.

Zur Fußball-EM bietet die Bar mit Restaurant eine spezielle Speisekarte an, berichtet der Kneipen-Chef. So gibt es beispielsweise den Mega-EM-Cheeseburger. Je nachdem, welche Mannschaften im Finale stehen werden, will er sich vielleicht noch etwas Besonderes einfallen lassen.Innenstadt, Kaufhof 2

Happy Sport & Shisha Bar

„Wir zeigen alle Spiele“, verspricht Imad Harissa, der im Kaufhof die „Happy Sport & Shisha Bar“ betreibt. Auf fünf Bildschirmen drinnen und einem weiteren draußen können seine Gäste die Fußball-EM verfolgen. Passend zu dem europäischen Turnier will er in seiner Bar dekorieren. Sitzplatz-Reservierungen nimmt er nicht an: „Wer gute Plätze haben möchte, sollte frühzeitig da sein.“Innenstadt, Kaufhof 13

B‘moovd Sportsbar & Bowling

Alles, was an Sport im TV oder bei einem Streaming-Dienst gezeigt wird, ist im „B‘moovd“ im Allerpark zu sehen. Klar, dass die Gäste auch die Spiele der Fußball-Europameisterschaft schauen können. „Die Sportsbar B’moovd im Allerpark plant, alle Spiele auf einer großen Outdoor-Leinwand zu übertragen“, hatte der Geschäftsführer der Wolfsburg und Wirtschaft Marketing GmbH (WMG), Jens Hofschröer, schon im März angekündigt.Innenstadt, Allerpark 7

Strandbar Wobacabana

Auch die neue Location am Laga-See im Allerpark, neben dem Fitnessland, ist eine Anlaufstelle für Fans der Fußball-EM. „Es werden alle Fußballspiele der EM auf einem großen Fernseher gezeigt“, kündigt die Bar an.Innenstadt, Allerpark 1

Sportklause

In Fallersleben ist die Sportklause am Windmühlenberg eine der Anlaufstellen für Fußball-Fans. „Wir zeigen alle deutschen Spiele“, kündigt Inhaberin Jessica Reckling-Saric an. „Und außerdem viele weitere Partien, je nachdem, was von den Gästen gewünscht wird. Interessant sind sicher auch die Spiele von Kroatien, Spanien und natürlich Italien – denn wir haben hier in Wolfsburg ja viele Italiener.“

„Wir haben drei Fernseher und dekorieren je nachdem, welche Mannschaften gerade spielen“, erzählt die Kneipen-Chefin. „Die Öffnungszeiten richten sich nach den Spielen.“ Normalerweise sei von 15 Uhr bis Open End geöffnet, „aber wenn mittags interessante Partien anstehen, fangen wir früher an“. Möglicherweise werde auch mal gegrillt.Fallersleben, Herzogin-Clara-Straße 33

Die Auflistung beruht nicht auf Vollständigkeit und ist eine Auswahl der Redaktion. Sie vermissen Ihre Stamm-Kneipe oder -Bar, in der Sie regelmäßig Fußball schauen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

