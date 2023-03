Designer Outlets Wolfsburg: Neue Modemarke zieht ein

Wolfsburg. Im Outlet-Center in Wolfsburg steht offenbar die nächste Neueröffnung an. Für den Shop werden schon Mitarbeiter gesucht. Das ist geplant.

In den Designer Outlets Wolfsburg eröffnet demnächst ein neuer Shop.

In den Designer Outlets Wolfsburg steht wieder eine Neueröffnung bevor: Die Holy Fashion Group sucht Mitarbeiter für einen Shop im DOW. Hinter dem nichtssagenden Namen verbergen sich bekannte Label.

Das Schweizer Unternehmen entwirft und vermarktet Herren- und Damenbekleidung der Modemarken Strellson, Windsor und Joop. Und für einen Joop-Shop im Wolfsburger Outlet-Center werden zu April eine Filialleitung, eine Stellvertretung sowie Verkaufsberater gesucht.

Weder die Gruppe, die 2001 zunächst ein Drittel von Joop und 2008 auch die restlichen Anteile übernahm, noch das Management der Designer Outlets äußern sich bislang zu den Plänen. Der Wolfsburger Joop-Shop wird sich allerdings in guter Gesellschaft befinden: Es gibt schon einige Outlets – unter anderem in Soltau und Berlin. Die letzte Neueröffnung im Wolfsburger Center war die des Schmuckherstellers Swarovski.

Mondrian und neue Modemarke in den Designer Outlets

Kunst zum Kaufen bietet in diesem Frühjahr das Kunstmuseum Wolfsburg im DOW. Ab Samstag, 1. April, sind die farbenfrohen Mondrian-Artikel zur aktuellen Ausstellung „Re-Inventing Piet“ für zwei Wochen nicht nur im Museumsshop am Hollerplatz, sondern auch in einem Pop-up-Store im Outlet-Zentrum zu bekommen. Er ist bis zum 15. April von Montag bis Samstag zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet und wird von der Young Generation des Freundeskreises Kunstmuseum Wolfsburg betreut.

Vor dem Eingang der Designer Outlets Wolfsburg und in der Porschestraße ist Mondrian ebenfalls präsent. Auf großen Tafeln werden einige Höhepunkte der Ausstellung präsentiert. Die Passanten sind aufgefordert, in Mitmachaktionen digital kreativ zu werden und ihren eigenen Mondrian zu erstellen oder zu Hause nachzuschauen, ob sich vielleicht ein „Nach-Mondrian-Objekt“ im Haus versteckt, das sie dem Kunstmuseum ausleihen können. Bis Mitte Juli kann man in Wolfsburg noch auf weitere Aktionen gespannt sein.

Designer Outlets Wolfsburg suchen Mitarbeiter

Center-Manager Michael Ernst begrüßt den Geschäftsführer des Kunstmuseums, Otmar Böhmer, in den Designer Outlets. Das Museum verkauft im DOW zwei Wochen lang Mondrian-Artikel. Foto: Marek Kruszewski / Kunstmuseum Wolfsburg

Seit Freitag läuft in den Designer Outlets wieder einmal die Glamour-Shopping-Week. Bis Samstag, 8. April, winken Besitzern der gleichnamigen Karte Rabatte und andere Vorteile. „Wir freuen uns immer wieder auf dieses besondere Event!“, erklärt Center-Manager Michael Ernst.

Ende April werben die Designer Outlets dann bei einem Job Day um Mitarbeiter: Am Mittwoch, 26. April, können sich Interessenten zwischen 9 und 13 Uhr im Outlet-Center über berufliche Perspektiven und Karrieremöglichkeiten informieren. „Wir freuen uns auf zahlreiche Neugierige und möchten betonen, dass jeder Interessierte herzlich erwünscht ist, ganz gleich, wie die eigenen Vorstellungen und Erwartungen auch aussehen mögen. Wir nehmen uns die Zeit, alle bestmöglich und individuell zu beraten“, so Ernst.

