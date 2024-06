Wolfsburg. Exotische Gerichte, Karaoke und Thai-Boxen: Beim Thai-Streetfood-Sommerfest in Fallersleben wird am Wochenende einiges geboten.

Ihr erstes Streetfood-Festival in Wolfsburg fand im März unter erschwerten Bedingungen statt: Auf dem Thai-Food-Festival auf dem Hollerplatz umtosten Regen, Hagel und Wind Köche, Händler und Besucher. Doch davon lässt sich Natchada Lüders nicht abhalten. Am Wochenende findet ihr zweites Streetfood-Festival in der Volkswagen-Stadt statt.

Es steigt in Fallersleben. Abgesehen vom neuen Ort hat die 47-jährige Seesenerin weitere Veränderungen in petto. Das „Thai-Streetfood-Sommerfest“ soll mit noch mehr Kultur aufwarten als die Premiere.

Rund 20 Stände werden am Samstag, 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni, auf dem Fallersleber Schützenplatz aufgebaut. Von 11 bis 22 Uhr können die Besucher dort exotische Köstlichkeiten wie Papaya-Salat und Nudelsuppe, Frühlingsrollen und Pad Thai schlemmen. Letzteres ist ein thailändisches Nudelgericht, in das traditionellerweise Reisbandnudeln, Eier, Sprossen, Fischsauce und verschiedene Gewürze gehören und das mit Tofu, Fleisch oder Krabben sowie diversen anderen Leckereien garniert wird.

Natchada Lüders organisiert das Streetfood-Festival in Fallersleben. © regios24 | Darius Simka

Die Köche – meistens eher Köchinnen – reisen aus Berlin, Hamburg, Frankfurt und anderen deutschen Städten nach Fallersleben an. Ein Händler bringt Garnelen, Tintenfisch und anderen frischen Fisch aus Italien. Auch Gemüse wird es auf dem Sommerfest zu kaufen geben. Natchada Lüders ist wie bei der Erstauflage in der City mit einem Getränkestand am Start. Sie kündigt schon einmal eine Happy Hour für Thai-Bier und Cocktails an.

Karaoke, Thai-Boxen und Essensstände auf dem Fallersleber Schützenplatz

Lustig zugehen dürfte es auch bei der Thai-Karaoke. Ab etwa 18 Uhr, schätzt die Organisatorin, wird der DJ an beiden Abenden loslegen. Wer sich vorher unter der Telefonnummer 01515-1883708 bei Lüders anmeldet, kann am Karaoke-Wettbewerb teilnehmen. Hobbysänger, die ohne Ambitionen auf einen der Preise einfach nur zum Spaß singen wollen, dürfen auch spontan ans Mikro. „Es gibt fast alle Lieder“, verspricht die Seesenerin.

Sie hat für das thailändische Streetfood-Festival in Fallersleben erneut einen Musiker aus Schweden mit seiner „Tong Cover Show“ gebucht. Außerdem ist dieses Mal ein zweiter Sänger aus Deutschland dabei. Auch Tänzerinnen sollen auf dem Schützenplatz auftreten. Thai-Boxer nehmen sogar den Weg aus Frankreich auf sich, um in Fallersleben ihr Können zu zeigen.

