Wolfsburg. Nach der Signa-Pleite gibt es eine neue Idee zur Entwicklung der Wolfsburger Innenstadt: Die Designer Outlets sollen sich vergrößern.

Gerade erst hat die Signa-Pleite die bisherigen Pläne für die Innenstadtentwicklung rund um den Hauptbahnhof beerdigt. Nun gibt es schon einen neuen Hoffnungsträger. Gleich zwei Ratsmitglieder und Oberbürgermeister Dennis Weilmann deuteten in der Ratssitzung am Mittwoch an, dass sich die Designer Outlets Wolfsburg (DOW) vergrößern könnten.