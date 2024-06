Wolfsburg. Es waren mal vier Männer, die wollten ein eigenes Festival. Jetzt kommt Mickie Krause nach Wolfsburg, tausende Tickets sind verkauft.

Das ehemalige Asphaltmischwerk in Neindorf ist eigentlich ein ruhiger Ort. Die Kieskuhle liegt seit Jahren verlassen da, nebenan befindet sich der Friedhof. Sonst ist am Rand des 1400-Einwohner-Dorfes nichts außer Feldern. Aber am ersten Juli-Wochenende soll am Almker Totenweg der Bär steppen.

Dann steigt in der Kiesgrube am Südzipfel von Wolfsburg eine Party, wie sie Neindorf noch nicht erlebt hat. Beim KP-One Festival stehen DJs wie Stereoact, die Disco Boys und HBz sowie Ballermann-Sänger wie Asphalt Anton, Ikke Hüftgold und Mickie Krause auf der Bühne. Tausende Tickets haben die Veranstalter schon verkauft.

Ticketverkauf fürs Wolfsburger KP-One Festival kurz vor der Zielmarke

Es ist ein kleines Wunder. Das fast noch größere Wunder ist, dass keine Eventagentur das zweitägige Musikfestival organisiert, sondern vier Musikfans aus Neindorf und seinem noch kleineren Nachbardorf Almke. Olli Fütterer, Sven Bähre, Andreas Antonczyk und Jan Müller haben dafür sogar ein Unternehmen gegründet. Am Donnerstagnachmittag sitzen die Männer, wie so oft, in einer sonst leerstehenden Halle auf dem Festivalgelände zusammen.

Neben der Bierzeltgarnitur, auf der Handys, Notizbücher und der Festival-Lageplan liegen, steht ein Traktor, den die Männer in den vergangenen Wochen genutzt haben, um das Areal partyreif zu machen. An einer der Hallenwände leuchten gläserne Kühlschränke mit Cola, Wasser, Bier, Bratwürsten und Gewürzketchup. „Für die Helfer“, sagt Olli Fütterer.

Festival in der Neindorfer Kieskuhle: Am Montag beginnt der Aufbau

Davon brauchen sie einige. Am Montag beginnt der Aufbau. Feuerwehr- und Schützenfeste haben die vier Wolfsburger schon auf die Beine gestellt oder – in Fütterers Fall – als DJ Soundtraxxx gerockt. Maximal 500 Besucher, damit kennen sie sich aus. Aber das KP-One ist eine andere Hausnummer. Sowohl in Bezug auf die zu bewältigende Besucherzahl, als auch, was die Künstler und den Organisationsaufwand betrifft.

„Wir wollten etwas bewegen fürs Dorf“, erzählt Olli Fütterer. Tolle Künstler sollten kommen. Zu den ersten Musikern, die das Quartett angefragt hat, gehörten tatsächlich Peter Fox und die Ärzte. Da stellte sich allerdings heraus, dass mit Headlinern dieser Liga Ziel Nummer 2, erschwingliche Ticketpreise, unerreichbar würde. Aber auch ohne die Stars lässt sich das Line-up sehen.

DJs legen am Freitag auf – Am Samstag wird Neindorf zum Ballermann

Am Freitag, 5. Juli, startet das Programm um 16.30 Uhr mit 2 elements. Danach legen etwa im Stundentakt Stereoact, OBS, The Disco Boys und Gestört aber Geil auf. Den Abschluss macht ab 22 Uhr HBz. Einlass ist ab 14.30 Uhr.

Schlagersänger Mickie Krause tritt am Samstagnachmittag auf dem KP-One Festival in Wolfsburg-Neindorf auf. © dpa | Jan Woitas

Am Samstag, 6. Juli, geht es um 15.30 Uhr mit Asphalt Anton los. Es folgen Mickie Krause, Buddy Ogün, Malin Brown, Kreisligalegende, Micha von der Rampe, DJ Robin und Ikke Hüftgold. Ab 23 Uhr lässt „Volks-DJ“ Felix Harrer die Lederhosen krachen. Moderation: Chris Mega. Einlass: ab 14 Uhr. An beiden Abenden finden Lasershows statt.

KP-One Festival: Lasershows, eine 60-Meter-Theke und 37 Cocktails

Das KP-One Festival verspricht ein großer Spaß zu werden. Es ist nicht nur das Programm, für das sich Olli Fütterer, Sven Bähre, Andreas Antonczyk und Jan Müller ins Zeug gelegt haben. Stolz zeigen sie auf dem Festival-Lageplan, was in den kommenden Wochen herangeschafft wird: Die 25-Meter-Bühne (mit Displays) und einem Steg, auf dem die Schlagersänger in der Menge baden können. Das VIP-Zelt für Sponsoren und Gäste. Und den Backstage-Bereich, in dem die Künstler alles vorfinden werden, was sie sich für ihre Auftritte gewünscht haben. Die Neindorfer haben für sie Aufblastiere, seltene Energydrinks und spezielle Spirituosen geordert.

Bühne, VIP-Zelt, Dixiklo-Parade: Was es auf großen Festivals gibt, gibt es auch auf dem KP-One Festival in Neindorf. © FMN | Jürgen Runo

Links und rechts der Bühne wird eine 60-Meter-Biertheke stehen. 150 Aushilfen werden daran ausschenken, ein Spülmobil mit zwei Spülmaschinen sorgt für saubere Becher. Es wird Cocktailstände mit 37 Cocktails geben, einen Kaffeetruck und eine Essensmeile, an der sich die Festivalbesucher mit Burgern, Pizza, Pasta und Eis stärken können. Ob vegan, italienisch und griechisch: Die Auswahl wird groß. Bezahlt wird digital. Bargeld kann man nur an den Automaten ausgeben, an denen sich die Bezahl-Chips am Festivalarmband aufladen lassen. Eine Abendkasse gibt es nicht. Der Ticketverkauf läuft online – auch an den Veranstaltungstagen.

Ticketverkauf, Essensverkauf: Auf dem Dorffestival läuft alles digital

8000 Personen passen auf das Gelände. 4000 Tickets müssen die Wolfsburger pro Abend verkaufen, um mit einer schwarzen Null aus dem Partyspaß zu gehen. Momentan sind für den Samstag rund 4000 Karten weg und für den Freitag 3500. Tagestickets kosten 59 Euro, das Kombiticket 99 Euro. Wenn alles gut läuft, könnte es eine zweite Auflage des Neindorfer Festivals geben. Dann eventuell sogar mit einem Campingplatz.

Falls sich noch jemand fragt, was KP-One eigentlich bedeutet: Das KP steht für Kuhlenparty. Man darf davon ausgehen, dass es eine ziemlich coole Party wird in der Kieskuhle.

