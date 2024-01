Wolfsburg. Tschüss Zopfmuster, bye Poloshirt, adieu Schottenkaro: Nach 15 Jahren verlässt ein großes Zugpferd die Designer Outlets Wolfsburg.

Fast 15 Jahre lang hat die Marke den Designer Outlets Wolfsburg die Treue gehalten. Jetzt verlässt der Ankermieter das DOW. Stammkunden wurden am Donnerstag per Newsletter darüber informiert, dass das Geschäft am 27. Januar schließt: „Sie finden uns weiterhin in Berlin.“