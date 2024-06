Wolfsburg. In der Innenstadt musste die Wolfsburger Feuerwehr mit großem Aufgebot zu einem Feuer in einer Wohnung ausrücken. Das ist bisher bekannt.

Zu einem schweren Wohnungsbrand ist am Samstagmittag die Wolfsburger Feuerwehr ausgerückt. Die Rettungskräfte waren in der Innenstadt mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Feuer sorgte für eine extreme Rauchentwicklung. Nach ersten Informationen aus der Feuerwehr-Leitstelle gab es keine Verletzten. Das ist bisher bekannt.

Wolfsburger Feuerwehren zu Wohnungsbrand alarmiert

Um 12.31 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand in der Heßlinger Straße alarmiert. Dort brannte es in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses vis-à-vis der Polizeiwache, informierte der Gesamt-Einsatzleiter von der Berufsfeuerwehr, Sebastian Neuwirth, auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir konnten die teils extreme Rauchentwicklung schon von der Feuerwache aus sehen. Bei unserem Eintreffen hatten bereits alle Mieter ihre Wohnungen in dem viergeschossigen Gebäude verlassen“, sagte er. Das Treppenhaus sei rauchfrei gewesen.

„Glücklicherweise gab es keine Verletzten“, berichtete der Einsatzleiter von der Berufsfeuerwehr; auch Tiere seien nicht betroffen gewesen. Aufgrund vieler eingehender Anrufe wurde der Alarm nach seinen Angaben erhöht auf „Gefahr für Menschenleben“. Viele weitere Rettungskräfte wurden alarmiert. Im Einsatz waren laut Neuwirth auch die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Vorsfelde sowie der Rettungsdienst. Alles in allem waren mehr als 50 Kräfte an dem Einsatz beteiligt. Bereits gegen 12.55 Uhr sei das Feuer aus gewesen.

Auch interessant

Verkehr in Wolfsburg 5 Ferienbaustellen – Hier wird es in Wolfsburg eng Von Stephanie Giesecke

Wohnung in der Wolfsburger Innenstadt komplett ausgebrannt

Wie der Feuerwehr-Einsatzleiter weiter schilderte, ist die betroffene Wohnung trotz der kurzen Anfahrt der Feuerwehr komplett ausgebrannt und somit unbewohnbar. Der Mieter sei zum Zeitpunkt des Feuers unterwegs gewesen, sagte Neuwirth. Zur Brandursache vermochte der Einsatzleiter nichts zu sagen. Die Polizei hat nach seinen Angaben die Ermittlungen aufgenommen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: