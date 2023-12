Wolfsburg. Überflutete Felder und Straßen - im Umland herrschte Katrastrophenstimmung. In der VW-Stadt blieb die Lage übersichtlich.

Überall im Umland hieß es über Weihnachten: Land unter. In Wolfsburg hielten sich die Folgen von Sturm und Dauerregen hingegen in Grenzen. Immer wieder mussten die Feuerwehren zwar über die Festtage ausrücken, weil Keller vollgelaufen waren und auch Bäume von den Sturmböen umgeknickt wurden. Doch eine alarmierende Hochwasserlage blieb aus, wie Daniel Lieske, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, am zweiten Weihnachtstag bestätigte. Die Einsätze fanden ohne besonderen örtlichen Schwerpunkt statt. So konnten einige Züge der Wolfsburger Wehren am 2. Weihnachtstag auch zu einem Hilfseinsatz in das wesentlich stärker betroffene Wolfenbüttel ausrücken.